Dopo una pausa sostanziale il duo di autori Yudetamago ha confermato il ritorno di Kinnikuman nel cinquantesimo numero della rivista Weekly Playboy di Shueisha il 27 novembre. Dopo l’annuncio di un nuovo adattamento animato, il franchise aveva deciso di mettere in pausa il racconto nel mese di ottobre a causa dell’intervento chirurgico al ginocchio di uno dei membri del team: Takashi Shimada.

Intanto che la serie principale fosse in pausa, un adattamento di una miniserie manga della 22esima storia della serializzazione di storie testuali online Deep of Muscle!! Kinnikuman Real Novels è uscito al posto del manga principale durante questo periodo di magra. Quindi in Giappone il pubblico ha avuto di che “vivere” in queste settimane senza la serializzazione ufficiale.



Kinnikuman: il manga esce dalla pausa e riprende la serializzazione

Il duo iconico noto come Yudetamago ha ripreso il manga comico incentrato sul wrestling Kinnikuman, come web manga gratuito nel 2011. Gli autori sono tornati a raccontare la storia originale di Kinnikuman del 1979 e hanno proseguito fortunatamente da dove avevano lasciato il racconto nel lontano 1987.



Il manga originale ha ispirato vari programmi televisivi, serie e film anime. Yudetamago aveva precedentemente pubblicato un one-shot di Kinnikuman sulla rivista Grand Jump di Shueisha nel 2015, e poi ha pubblicato un one-shot su Weekly Shonen Jump per la prima volta in 11 anni a giugno 2019. L’83esimo volume del manga è stato distribuito in Giappone a settembre 23.

Kinnikuman è un caposaldo dell’arte sequenziale nipponica e senza dubbio ancora oggi è una delle storie più apprezzate di sempre. In occasione del compleanno del franchise, sarà prodotto e distribuito un nuovo adattamento anime che trasporterà sul piccolo schermo degli eventi importanti della storia con una veste visiva del tutto nuova, cercando di attirare anche nuovo pubblico verso l’iconico manga incentrato sul “catch” uscito in Giappone sul finire degli anni settanta.

