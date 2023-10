Kinnikuman: annunciata una pausa indefinita del manga

Non ci sono dubbi sul fatto che Kinnikuman sia il miglior rappresentate delle serie manga e anime incentrati sul mondo del wrestling professionistico. Il manga venne pubblicato da Shūeisha su Weekly Shōnen Jump dal 1979 al 1987 e il successo riscosso lo portò a vincere il Shogakukan Manga Award nel 1985. Dopo 24 anni, la serie è tornata ad essere pubblicata nel 2011 in Shū Play News. Ma con il presente articolo vogliamo riportare che sfortunatamente, sembra che le avventure del personaggio principale stiano per andare incontro ad una pausa indefinita Questo aggiornamento segue il recente annuncio di un nuovo adattamento anime attualmente in lavorazione.

Serie come Fist of the North Star (Ken il Guerriero) Lupin III e Kinnikuman stesso, raccontano le vicende dei loro protagonisti da decenni. Di conseguenza sono diventate leggendarie tra i lettori di ogni parte del mondo. Lo stesso Kinnikuman ha ricevuto numerosi adattamenti anime, sia con serie televisive che lungometraggi che seguono la storia del giovane lottatore con l’obiettivo di rivendicare la corona di un regno alieno per raggiungere la vetta.

L’ultima volta che i fan degli anime hanno potuto vedere le gesta di Suguru Kinniku sul piccolo, risale alla precedente serie anime nel 2004. Fin da quando il franchise ha debuttato, il duo di mangaka che si fa chiamare Yugetamago, non ha mai smesso di lavorare al manga. O almeno fino ad oggi dato che un problema di salute costringerà a una pausa a tempo indeterminato del manga.

Yugetamago ha colto l’occasione per condividere la sfortunata notizia con i fan di Kinnikuman tramite il suo account ufficiale sui social media. Stando alle sue parole, il mangaka si prenderà una pausa dalla storia principale di Kinnikuman per diverso tempo. Sarà lui stesso ad aggiornare i lettori su quando sarà pronto a tornare. Il motivo della pausa è legato a un intervento chirurgico al ginocchio, dunque il mangaka si prenderà del tempo per recuperare.

Fortunatamente, il franchise offrirà ai fan un manga spin-off durante questa pausa, tuttavia i dettagli devono ancora essere rivelati. Con Kinnikuman pronto a lanciare un nuovo adattamento anime nel 2024, ora potrebbe essere un buon momento per rivisitare la serie di grande successo o dare un’occhiata al manga di wrestling per la prima volta.

Fonte – Comicbook