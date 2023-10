Jujutsu Kaisen: svelata l’anticipazione dell’episodio 13

La seconda stagione dell’adattamento animato di Jujutsu Kaisen sta continuando ad entusiasmare tutti gli appassionati con i primi combattimenti dell’arco dell’incidente di Shibuya. E di fatti con il presente articolo vogliamo riportare l’anticipazione di quello che tutti i fan dovranno aspettarsi nell’episodio 13 dell’anime.

Anche sul piccolo schermo adesso Jujutsu Kaisen procede spedito verso il cuore dell’incidente di Shibuya. Ci sono tanti sviluppi chiave come quello che vede Satoru Gojo rinchiuso nel regno della prigione, un piano messo in moto da “Suguru Geto”. Ciò significa che Yuji Itadori e gli altri personaggi dovranno affrontare dei combattimenti molto duri da questo punto in poi della serie.

Con la seconda stagione di Jujutsu Kaisen, i fan hanno visto Yuji, Nobara, Megumi e persino Nanami impegnarsi nei loro primi combattimenti dell’arco, ma tutto ciò è solo l’inizio. Infatti la fine dell’ultimo episodio ha anticipato la prossima grande sfida di Yuji. Il protagonista principale avrà a che fare con Choso, il quale è intenzionato a vendicarsi dei suoi fratelli. Ed è proprio quello che l’anticipazione dell’episodio 13 che abbiamo riportato in cima al presente articolo promette ai fan.

L’episodio 13 della stagione 2 di Jujutsu Kaisen si intitola “Red Scale” e sarà sarà disponibile giovedì 19 ottobre in Giappone e successivamente esclusivamente in streaming su Crunchyroll. E sempre su questa piattaforma sono disponibili tutti gli episodi precedentemente trasmessi sottotitolati in italiano.

L’arco dell’incidente di Shibuya è probabilmente arco narrativo più importante del manga scritto e disegnato da Gege Akutami. Gli eventi di sviluppano a partire dal 31 ottobre, quando improvvisamente un sipario cala attorno alla stazione di Shibuya, che è molto trafficata nel giorno di Halloween.

Un gran numero di civili sono intrappolati e questi iniziano a chiedere di Satoru Gojo. Per ridurre al minimo i danni, i piani alti scelgono di spedire Gojo lì da solo. Geto, Mahito e altre maledizioni di rango importante, preparano una trappola indirizzata a Gojo. Subito dopo inizia una battaglia tra maledizioni e stregoni senza precedenti.

