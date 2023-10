Dragon Ball: Gege Akutami parteciperà al progetto dei 40 anni della serie

Dragon Ball è il manga shonen più famoso di sempre e non c’è nessun appassionato di manga e anime che non conosca le vicende di Son Goku. Ma a dire il vero, la popolarità di questo personaggio è così diffusa da essere noto anche ai meno appassionati di questo medium in generale. Dragon Ball nasce dalla geniale mente di Akira Toriyama, che debutta sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 1984. Dunque sono quasi passati 40 anni dal suo storico debutto e questo evento sarà celebrato in modo originale.

Per essere precisi i festeggiamenti sono già iniziati anni fa, con un progetto che si chiama Dragon Ball Super Gallery. Si tratta di un progetto che vuole coinvolgere quanti più mangaka possibile, i quali hanno piena libertà di selezionare una cover dei volumi di Dragon Ball e ridisegnarla seguendo chiaramente il proprio stile di disegno. E con il presente articolo vogliamo riportare il nome del prossimo mangaka che si farà avanti e renderà omaggio a Dragon Ball.

Stiamo parlando di Gege Akutami, famoso mangaka in tutto il mondo per scrivere e disegnare Jujutsu Kaisen. Stando alle prime infomazioni in nostro possesso possiamo riportare che Gege Akutami, sarà quindi il prossimo a partecipare al progetto di Dragon Ball e vedremo il risultato finale nel prossimo numero di Saikyo Jump.

Diversi mangaka hanno già partecipato a questo progetto, tra cui Masashi Kishimoto, Bochi, Kazue Kato, Posuka Demizu, Koyoharu Gotouge e tanti altri. L’obiettivo è quello di adattare tutti i 42 volumi del manga di Toriyama. Nonostante stiamo parlando di una serie con così tanti anni alle spalle, i contenuti sono ancora tanti. Il manga infatti è ancora in corso con la serie Super. Infatti Dragon Ball Super è un manga disegnato da Toyotaro e supervisionato da Toriyama. Al momento il manga sta adattando gli eventi dell’ultimo film del franchise, Super Hero.

Tutti i fan saranno curiosi di scoprire quale volume disegnerà Akutami per questo evento, ma ci anche altre novità in arrivo per i fan di Goku. Questo mese infatti si terrà il New York Comic Con, che dovrà rivelare novità che nessun appassionato si lascerà sfuggire.

Fonte – Twitter (WSJ_manga)