Jujutsu Kaisen 221: una clip fanmade adatta il ritorno di Gojo nel manga

L’arco dell’incidente di Shibuya ha finalmente fatto il suo debutto nell’adattamento anime di Jujutsu Kaisen. Questo ha rivelato alcune importanti sfide al corpo studentesco dell’Istituto di Arti Occulte di Tokyo. Ma il manga al momento si trova su scenari diversi. Infatti il manga è tra gli argomenti più chiacchierati dopo la pubblicazione del capitolo 236, che visto Gojo protagonista assoluto.

Qualche capitolo precedente all’ultimo, ha visto il ritorno dello stregone più forte del mondo, dopo essere stato rinchiuso nel regno della prigione a causa del subdola piano ideata da Suguru Geto. Il manga ha catturato molto l’attenzione dei fan più di una volta quest’anno, per via di alcuni momenti importanti. E in onore dei momenti più importanti che visti nel manga di Jujutsu Kaisen, vogliamo riportare un’animazione fanmade del tanto atteso ritorno di Gojo.

LEGGI ANCHE:



Crunchyroll annuncia gli anime più spaventosi gratuiti a ottobre

Prima di proseguire, vogliamo specificare che il presente articolo conterrà degli spoiler. Quindi consigliamo a chi non vuole scoprire anzitempo gli sviluppi del manga di non proseguire con la lettura.

L’ultima volta che il manga ha mostrato Gojo, quest’ultimo era finito rinchiuso all’interno del Prison Realm. Così, Yuji Itadori e i suoi amici avevano il compito di proteggere il mondo dalle minacce soprannaturali. Al momento l’adattamento anime è molto distante dalle vicende attuali del manga. Nel manga infatti, Gojo esce finalmente dal Regno della Prigione e torna a combattere in modo devastante contro Sukuna, il re delle maledizioni.

Nonostante l’arco narrativo dell’incidente di Shibuya sia presente nell’anime, passerà sicuramente del tempo prima che questo raggiunga il materiale originale. Lo Studio MAPPA deve ancora confermare se arriverà una terza stagione della serie shonen, ma considerando la popolarità dello show, sarà solo una questione di tempo prima di ricevere un’annuncio ufficiale del sequel della seconda stagione. E quando l’ultima trama che coinvolge Gojo arriverà sul piccolo schermo, sicuramente sconvolgerà i fan dell’anime.

Al momento l’anime di Jujutsu Kaisen ha rivelato il grande momento in cui Gojo viene rinchiuso,. Tuttavia l’arco dell’incidente di Shibuya è lungi dall’essere finito. Mentre Suguru Geto e i suoi malvagi alleati hanno portato a termine il loro compito, gli eroi e i villain sono in rotta di collisione. Yuji Itadori tenta di liberare il suo mentore insieme agli innocenti civili di Shibuya. Con la trama attuale e l’arco dell’inventario nascosto, la seconda stagione di Jujutsu Kaisen è uno dei più grandi eventi anime del 2023.

Fonte – Comicbook