Crunchyroll annuncia gli anime più spaventosi gratuiti a ottobre

Crunchyroll ha recentemente rivelato la programmazione ufficiale di ottobre 2023. Ma con il presente articolo vogliamo riportare tutte le serie anime che saranno visibili gratuitamente per tutto il mese di ottobre in vista di Halloween.

Infatti l’orrore come elemento narrativo potrebbe non essere rappresentato così bene come l’azione, l’avventura o la commedia negli anime. Tuttavia ci sono molte storie e personaggi spaventosi che hanno avuto successo in molti racconti animati dal Giappone. Per contribuire a celebrare la stagione spettrale del 2023, Crunchyroll offre una grande opportunità ai fan che desiderano godere di alcuni dei momenti più spaventosi che gli anime hanno da offrire. Soprattutto, cosa molto importante, le serie anime a disposizione saranno disponibili totalmente gratuitamente.

Ci sono vari titoli che sono vere e proprie serie horror e/o pieni di elementi horror e saranno accessibili senza costi per coloro che creano un account Crunchyroll gratuito. In un nuovo comunicato stampa, infatti, il servizio di streaming ha pubblicizzato l’offerta spettrale,e di seguito ne riportiamo il contenuto:

“Crunchyroll ha raccolto diverse prelibatezze per soddisfare le esigenze dei fan degli anime per un evento come Halloween“. E dopo questo annuncio, Crunchyroll ha ufficializzato che a partire dal 1 ottobre, e solo per il resto del mese, saranno disponibili gratuitamente e senza annunci pubblicitari per chiunque abbia registrato un account utente gratuito con il servizio. Tali titoli includono Tokyo Ghoul, Zombie Land Saga e molti altri che riportiamo nella seguente lista:

Blood Blockade Battlefront

Blue Exorcist

Principessa cadavere: Shikabane Hime

Deadman Wonderland

Ghost Hunt

Hell’s Paradise

Hellsing

Hellsing Ultimate

Higurashi: When They Cry – GOU

Come mantenere una mummia

Questo è uno zombie?

Junji Ito Collection

Kemono Jihen

Mieruko-chan

The Case Study of Vanitas

Il vampiro muore in un attimo

Toilet-bound Hanako-kun

Tokio Ghoul

Trinity Blood

Zombie Land Saga

Anche se potrebbero non esserci molti altri anime incentrati esclusivamente sull’horror, gli elementi soprannaturali hanno trovato la loro strada in numerosi franchise il più delle volte. Hell’s Paradise, ad esempio, è una serie d’azione sanguinosa ma contiene mostri che si adatterebbero facilmente ad alcune delle storie più da brividi di Junji Ito. Per entrare nello spirito di Halloween, tutti i fan avranno quindi a disposizione alcuni anime gratuiti tra cui scegliere il prossimo mese.

