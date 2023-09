Devil May Cry: annunciato il nuovo anime

Devil May Cry sta per tornare con un nuovo progetto anime! Durante l’evento Drop 01, Netflix ha presentato un trailer di annuncio ufficiale, che abbiamo riportato in cima al presente articolo, per la serie anime basata sul franchise di giochi Devil May Cry di CAPCOM.

Si tratta di uno dei progetti più segnalati e chiacchierati che Adi Shankar ha in lavorazione con Netflix e Capcom. E con il presente articolo vogliamo riportare la confermata ufficiale con il primo sguardo per la nuova sfida di Netflix. Shankar si è fatto conoscere con l’anime di Castlevania sempre di Netflix. E dopo questo evento, successivamente un annuncio aveva confermato che Shankar e Netflix avrebbero lavorato ancora su altri progetti anime basati su famosi franchise di videogiochi. E questo sorprendentemente era indirizzato su un potenziale anime di Devil May Cry.

Le voci sul nuovo anime di Devil May Cry circolano dal 2018. E lo stesso Shankar negli ultimi anni ha lavorato su potenziali personaggi, episodi e storie che i fan vedrebbero nel nuovo progetto. Per fortuna, Netflix ha confermato ufficialmente che il progetto anime Devil May Cry è ora in lavorazione.

Creato da Adi Shankar, che sarà anche il produttore esecutivo e lo showrunner, il nuovo progetto anime basato sulla serie videoludica Action-adventure, hack and slash creata da Hideki Kamiya, sarà una collaborazione speciale tra Shankar, Capcom e Netflix. Con l’animazione prodotta da Studio MIR, famoso per The Witcher: Nightmare of the Wolf e molti altri titoli. Alex Larsen sarà lo scrittore e Hideaki Itsuno di Capcom e Seung Wook Lee di Studio MIR, saranno i produttori esecutivi. Possiamo anche confermare che Devil May Cry avrà una durata di otto episodi.

Adi Shankar ha dichiarato quanto segue nel comunicato stampa di Netflix sull’anime appena annunciato:

“Sono onorato che Netflix e Capcom mi abbiano affidato la guida del franchise. Alex Larsen e io adoriamo questi personaggi, facciamo parte di il fandom e promettiamo di superare l’asticella eccezionalmente alta che ci siamo prefissati”. Al momento non abbiamo informazioni su una potenziale data di uscita, quindi continuate a seguirci per rimanere aggiornati.

Fonte – Comicbook