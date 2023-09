L’editor di Dragon Ball crede che bisogna “dire di no” ai mangaka importanti

L’editor di Dragon Ball è tornato a parlare su fatto che bisogna “dire di no” ai mangaka importanti. Nessuna persona è un’isola, e questo è particolarmente vero nell’ambito creativo. Sebbene il talento sia determinante per spiccare su tutti, ogni artista e scrittore ha bisogno trovare una via per raggiungere il loro apice. E nel mondo dei manga, questa via per i mangaka sono gli editor. Di fatto anche i migliori mangaka hanno degli editor. E in una recente intervista, un leggendario editor di manga ha sottolineato quanto sia importante che gli editor possano dire di no ai grandi mangaka.

L’informazione proviene da Kazuhiko Torishima, considerato uno degli editor più importanti che abbia mai avuto Shueisha. Dopo che la sua carriera ha debuttato nel 1976, Torishima ha lavorato su tantissimi titoli. Da Doberman Deka a Wingman, l’editor è conosciuto soprattutto per aver supervisionato Dr. Slump di Akira Toriyama e i suoi primi passi con Dragon Ball.

Durante la sua chiacchierata con Weekly Ochiai, Torishima ha parlato dei manga moderni. E ha ammesso che è un peccato che gli editori oggigiorno non riescano a dissentire dai loro mangaka. Per essere precisi, Torishima ha segnalato agli editori di One Piece questo problema. Questa potrebbe portare al disastro, ma come nota Torishima, Eiichiro Oda ha abbastanza talento per gestire One Piece senza troppi input.

Allo stesso modo va detto che l’editori di Dragon Ball è la stessa persona che aveva liquidato One Piece nel 1997. L’editor criticava la storia di Oda definendola noiosa poco prima che debuttasse. Oda e Torishima avevano infatti fatto una scommessa sulle vendite l’anno successivo, e non poté che ammettere la sconfitta quando le vendite di One Piece schizzarono in cima alle classifiche. Quindi, dopo tutti questi anni, sembra che Torishima abbia fiducia nelle capacità di Oda.

Tuttavia, non tutti i mangaka sono talentuosi o testati come Oda. Gli editor sono estremamente necessari per guidare le storie e analizzare le idee dei mangaka per trarne il meglio da queste. Torishima potrebbe provenire da un’epoca passata nei manga, ma il suo consiglio è ancora valido. Quindi, mentre Shonen Jump prosegue con le nuove serie, l’auspicio è che tutti gli editor che ci lavorano siano pronti a respingere le serie manga.

Fonte – Comicbook