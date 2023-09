A quanto pare è stata chiusa un’altra serie sulla rivista Shonen Jump, successivamente a quella degli autori dell’opera cult “Food Wars”, anche se in quel caso parliamo di cancellazione. In casa Shueisha a quanto pare si vuole cambiare aria e se i numeri non sono quelli desiderati la serializzazione viene cancellata. Ayakashi Triangle ha fortunatamente avuto 3 anni di pubblicazione e circa 140 capitoli per concludersi, ed ora sembra arrivato il momento.

Come quasi tutte le opere pubblicate da Shonen Jump in Giappone la storia è stata anche pubblicata in volumi, con l’ultimo previsto per il 14 dicembre. Ayakashi Triangle ha visto la pubblicazione del suo ultimo capitolo sull’app Manga Plus, chiudendo il tutto con il capitolo 144; se volete potete leggere il manga sull’applicazione ufficiale appena citata.

La storia di Kentaro Yabuki è sostanzialmente una commedia romantica e in territorio nipponico è un genere che ancora va molto forte. Come accennato il manga è approdato sul noto magazine nipponico nel 2020 per poi cambiare “rivista”. La commedia romantica è stata pubblicata per circa due anni su Weekly Shonen Jump prima di passare a Shonen Jump+ appunto, dove potete leggerla ancora oggi.

L’autore ha portato con Ayakashi Triangle un impressionante numero di lettori, considerando i suoi lavori passati. Nel 2000 Yabuki si è fatto conoscere con la serie Black Cat prima di creare To Love Ru. Il protagonista della storia è Matsuri Kazamaki, un ninja esorcista che vive molte dinamiche avventure e da anni protegge nell’ombra la sua amica d’infanzia Suzu Kanade.

Ma gli eventi si capovolgono quando Suzu incontrerà una creatura che sembra un semplice gatto, ma che in realtà è Shirogane, probabilmente il re degli ayakashi. La serie è arrivata anche in Italia edita da Star Comics nel caso vorreste recuperare il manga in versione cartacea mentre in digitale è presente completo su Manga Plus in inglese.

