Kagurabachi è il nuovo successo di Shonen Jump e sta già scalando le classifiche dell’app Manga Plus, come ben sapete l’offerta di Shueisha per quanto riguarda la lettura gratuita delle sue opere serializzate e non. I fan e i lettori dei manga sono stati sorpresi dalla nuova storia ideata e scritta da Takeru Hokazono, capace di ammaliare migliaia e migliaia di persone con un solo capitolo.

La storia costruisce a quanto pare lo schema classico del battle shonen ma i disegni e il modo di raccontare hanno di certo contribuito a questo grande successo. In Kagurabachi troviamo i combattimenti di spade (cavalcando l’onda di Bleach e il recente Demon Slayer ndr), elementi sovrannaturali e personaggi carismatici e simpatici (come il padre del protagonista).

Da come leggiamo su Comic Book il manga sopratutto in digitale sta ottenendo un successo incredibile scalando opere come Black Clover che Spy x Family. Come se non bastasse il primo capitolo di questo nuovo racconto sta anche per raggiungere il nono posto, usurpando opere che sono in quei posti ormai da mesi.

Kagurabachi: di cosa parla il nuovo successo di Manga Plus?

And Kagurabachi has surpassed Black Clover and SpyxFamily in Mangaplus now too. Will it surpass Dandadan next? pic.twitter.com/lRXzYo3sDR — Shonen Salto (@ShonenSalto) September 19, 2023

In un momento prolifico come questo una storia del genere capace di superare le hit più importantidi Shonen Jump è un segnale molto importante e dimostra di come il pubblico sia ormai più versatile e propenso verso le nuove proposte piuttosto che fermarsi sempre sulle cose commerciali e via discorrendo. Per celebrare tale successo Shueisha ha anche deciso di pubblicare un trailer in merito.

Kagurabachi sembra una delle nuove promesse della rivista, anche se al momento con un solo capitolo di certo non possiamo dirlo con certezza, ma come accennato le premesse sono davvero buone. In calce potete vedere un video di 1 minuto che dona un’infarinatura di quanto è presente nel primo capitolo del manga.

Fonte Comic Book