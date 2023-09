Kengan Ashura di Yabako Sandrovich ha avuto un adattamento Netflix molto godibile e dopo alcuni anni è stata anche pubblicata la seconda stagione. Ma così come fatto con Baki tale stagione è divisa in due parti, e da quanto detto dal sito ufficiale la prossima tranche è prevista per il 2024, come leggiamo su ANN.

La prima parte ha debuttato su Netflix recentemente. L’anime è stato proiettato in anteprima al TOHO Cinemas Roppongi Hills di Tokyo il 10 settembre. Le nuove puntate mostrano le finali del Kengan Annihilation Tournament, dove l’inizio è stato al centro della prima e scoppiettante stagione.

L’anime ha debuttato su Netflix anche sulla nostra piattaforma nel luglio 2019. La seconda parte dell’anime, composta dagli episodi 13-24, ha debuttato su Netflix lo stesso ottobre.

Seiji Kishi (Danganronpa The Animation, Yuki Yuna Is a Hero) ha diretto l’anime presso Larx Entertainment. Makoto Uezu (Akame ga KILL!, The Heroic Legend of Arslan) si è occupato della composizione della serie e Kazuaki Morita (Tsuki ga Kirei, Assassination Classroom) ha disegnato i personaggi.

Yasuharu Takanashi del Team-MAX (Fairy Tail, Naruto Shippūden) ha composto le musiche. MY FIRST STORY ha eseguito la sigla “King & Ashley”. Il gruppo hip hop BAD HOP ha eseguito la sigla finale dell’anime, “Born This Way”.

Kengan Ashura 2: La seconda parte debutterà nel 2024

Sandrovich ha lanciato Kengan Ashura con le illustrazioni di Daromeon nell’app Manga ONE nel 2012 e ha concluso la serie nell’agosto 2018, ma un nuovo arco è stato lanciato nell’app Manga ONE nel gennaio 2019. Aziende e mercanti nella storia di Kengan scommettono grosse somme di denaro su questi scontri corpo a copro aventi al centro anche il nostro protagonista, nella nuova stagione in una situazione molto delicata.

Il forte e misterioso Ōma Tokita, il cui soprannome è Ashura, partecipa a questi incontri come accennato. Il presidente del Gruppo Nogi, Hideki Nogi, tiene per sé le proprie ambizioni quando incontra Ashura.

