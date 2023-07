Hell’s Paradise: annunciata la seconda stagione dell’anime

Hell’s Paradise ha debuttato quest’anno sul piccolo schermo con la prima stagione anime formata da Studio MAPPA. Il fatto che sia stata sviluppata da questo studio di animazione, prima del suo lancio aveva creato un buon numero di appassionati pronti a guardarla sin dal primo episodio.

Ricordiamo che MAPPA quest’anno ha lavorato tantissimo e per uno studio di animazione che va della qualità il suo punto di forza va suscitato la preoccupazione di non pochi, tra cui quella di Gege Akutami, per via dell’intensa mole di lavoro.

E Hell’s Paradise di è confermato come l’anime più violento di sempre firmato MAPPA. Le vicende di questa serie shonen si concentrano sul protagonista Gabimaru The Hollow, che lotta per decidere se la sua vita debba continuare o meno. Nel frattempo ha a che fare con orribili mostruosità su un’isola maledetta mentre cerca l’Elisir della Vita. Chiaramente il percorso per il protagonista sarà lungo e con il presente articolo vogliamo riportare che l’anime di Hell’s Paradise tornerà con una seconda stagione!

In questa serie ci sono una serie di condannati, che riescono ad avere la possibilità di non morire e di salvarsi accettando di cercare l’elisir di lunga vita per ottenere la grazia. E coloro che hanno accettato e sono sopravvissuti alle bestie iniziali, hanno appreso che ci sono creature molto più pericolose ad attenderli.

Per quanto riguarda il manga, questo si è concluso nel 2021, lasciando aperta la questione di quante stagioni aggiuntive produrrà MAPPA.

Al momento, non abbiamo modo di riportare una finestra di uscita delle seconda stagione di Hell’s Paradise. Ma, per celebrare l’annuncio del ritorno di Gabimaru, il franchise ha condiviso un trailer che principalmente mostra i momenti salienti della prima stagione. E, quando l’anime tornerà, bisognerà aspettarsi momenti sempre più brutali visto il finale di stagione.

Le vicende di questa serie shonen ruotano attorno come a Gabimaru, noto come l’assassino più forte e spietato del suo villaggio. Tuttavia si ritrova nel braccio della morte e l’unica via d’uscita considera nel recuperare l’elisir di lunga vita da un’isola sinistra. Chiaramente non sarà solo in quanto anche altri condannati a morte hanno ricevuto la stessa offerta.

Fonte – Comicbook