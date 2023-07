Jujutsu Kaisen è senza dubbio uno degli anime/manga più importanti del momento, non solo per l’apprezzamento generale del pubblico ma anche per statistiche di visione e vendita dei volumi in tutto il mondo, come leggiamo su CB.

Con MAPPA in procinto di pubblicare la seconda stagione è stato di recente annunciato uno speciale progetto in live action, destinato a festeggiare gli incredibili numeri fatti con il volume 23. La sorpresa riguarda sostanzialmente uno spot speciale in live action volto a festeggiare i recenti traguardi.

Jujutsu Kaisen ha venduto 80 milioni di copie nel mondo, collocandosi al di sopra di successi come Fairy Tail, Tokyo Revengers e persino Berserk. Al ritmo attuale, Jujutsu Kaisen è a pari merito con manga come Fullmetal Alchemist e sta guadagnando terreno su My Hero Academia e Hunter x Hunter, per citarne alcuni.

La sua fortuna e che tale opera è stata pubblicata in un periodo florido per i manga, dove anche le nuove generazioni si sono approcciate a tale medium, facendo crescere inevitabilmente le opere di successo in questo momento. Lo stesso discorso vale anche per Demon Slayer per esempio.

Tornando allo spot, anche se parliamo di pochi secondi il pubblico potrà avere un assaggio di quello che potrebbe essere un live action dedicato a Jujutsu Kaisen, con questo promo volto al coronamento degli ultimi traguardi dell’opera di Gege Akutami serializzata su Shonen Jump.

Jujutsu Kaisen: annunciato un progetto speciale in live action

Il post Twitter visionabile qui recita: “Per commemorare l’uscita dei 23 volumi del manga, per un totale vendite di 80 milioni di copie, un video live-action sarà trasmesso in “Jujutsu Kaisen 0″ il 7/5 (mercoledì) alle 19:00. Sarà un video live-action della visione del mondo dell’opera, quindi aspettatelo con ansia!”

Da come avete letto il video celebrativo sarà trasmesso a luglio durante la messa in onda del lungometraggio “Jujutsu Kaisen 0”, altro successo di pubblico e critica anche in Italia.

Fonte Comic Book – Twitter