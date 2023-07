L’Attacco dei Giganti: Isayama credeva di concludere il manga non oltre 5 volumi

L’Attacco dei Giganti è tra le serie shonen più imprevedibili e cruente degli ultimi anni e Hajime Isayama ha iniziato a lavorare alla storia di Eren Jaeger nel 2009. Il protagonista principale della serie ha vissuto in un mondo di drammi e spargimenti di sangue.

Adesso il manga si è concluso e anche adattamento anime di MAPPA è prossimo alla sua fase conclusiva. Per questo attesissimo evento nessuno è più emozionato di Isayama stesso. E con il presente articolo vogliamo riportare che in una recente intervista, il mangaka ha ammesso che non credeva che L’Attacco dei Giganti avrebbe avuto tanto successo e una serializzazione così lunga.

L’aggiornamento arriva direttamente da K Manga, l’app della libreria manga di Kodansha Comics. Il servizio ha lanciato un’intervista speciale con Isayama. E in occasione di questo evento i fan hanno potuto ascoltato in prima persona il mangaka. Alla domanda sulla fine de L’Attacco dei Giganti, Isayama ha ammesso che non era sicuro che il manga sarebbe andato oltre i cinque volumi.

Isayama confessa di aver pensato alla trama fin dall’inizio, anche se non in modo molto dettagliato. “All’inizio, era molto probabile che la storia finisse in due volumi. Ero così disperato sul fatto che la serializzazione potesse continuare” confessa il mangaka. Ma, dopo aver guadagnato un po’ di popolarità, ha cominciato a pensare ad un finale disperato. Inizialmente aveva in mente quella storia, ma poi ha iniziato a metterla in discussione.

Quindi si può dire che Isayama aveva grandi speranze per il suo manga, ma era consapevole che l’industria dei manga è estremamente competitiva. È difficile distinguersi, quindi quando Isayama ha iniziato a lavorare a L’Attacco dei Giganti, ha iniziato a tracciare un finale che sarebbe rientrato in due volumi. Per fortuna non ha avuto bisogno di arrivare a questo punto dato che ha poi riscosso un successo globale.

Il finale “disperato” di cui ha parlato, alla fine, ha avuto comunque modo di concretizzarsi, dato che il protagonista principale della serie, si è poi rivelato essere il nemico da battere.

Fonte – Comicbook