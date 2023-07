One Piece: perché Oda ha disegnato Zoro senza un’occhio?

One Piece presenta un altissimo numero di personaggi che hanno dato un’identità al manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda. Quest’ultimo è uno dei mangaka più amati e famosi di sempre, che riesce dopo oltre 20 di serializzazione del suo manga su Weekly Shonen Jump a conquistare fan di ogni angolo del mondo e di generazioni diverse.

Una delle caratteristiche principali di One Piece, è l’alternarsi dei momenti esilaranti, bizzarri e divertenti a situazioni critiche, tragiche e drammatiche. Proprio per questo è assolutamente imprevedibile e le fondamenta di questo manga sono proprio i personaggi. Infatti abbiamo anche riportato che Oda, quando disegna un personaggio con un design mai visto, fa di tutto per dedicare un arco o una breve parentesi narrativa incentrata su di esso.

I personaggi più amati e famosi di One Piece sono sicuramente i protagonisti, quindi Rufy e la sua ciurma. Con il presente articolo vogliamo soffermarci sul vice-capitano dei Cappelli di Paglia, nonché il primo ad essersi unito al figlio di Dragon. Stiamo parlando di Roronoa Zoro. Tutti sanno che prima del salto temporale, Zoro ha affrontato diversi nemici e riportato altrettante ferite. Una, nonché quella più iconica, risale allo scontro contro Drakul Mihawk, considerato lo spadaccino più forte del mondo, durante la saga del Baratie.

È qui che prende luogo una delle scene più memorabili di Zoro, il quale da sfogo a tutta la sua dignità. Riconosce la superiorità del nemico e si arrende, lasciandosi colpire in modo serio sul petto. Questa è la cicatrice più importante dello spadaccino. Dopo il salto temporale, però, Zoro riporta un’altra cicatrice, stavolta sull’occhio sinistro. E con il presente articolo vogliamo parlare di questo dettaglio.

Scopriamo che Oda aveva già in mente di riportare questo cambiamento al suo personaggio. Infatti tra il 1997 e il 2000, Oda aveva già comunicato al suo mentore Nobuhiro Watsuki, che Zoro avrebbe perso uno dei suoi occhi. A distanza di tanti anni, nel 2021, il mangaka di Rurouni Kenshin chiese effettivamente a Oda il motivo dietro la perdita dell’occhio dello spadaccino. Ma non ricevette alcuna risposta.

Fonte – Twitter (sandman_AP)