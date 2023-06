Rurouni Kenshin: il remake dell’anime sarà diviso in due parti consecutive

Il sito web ufficiale del remake dell’anime televisivo di Rurouni Kenshin, di Nobuhiro Watsuki, ha rivelato diverse novità con un nuovo trailer. Questo ha infatti condiviso la sua prima key visual, alcune novità legate al casto ma soprattutto che sarà diviso in due parti consecutive. Queste avranno una durata di sei mesi. Inoltre altre informazioni interessanti riguardano l’opening dell’anime di Rurouni Kenshin, che sarà intitolata “Hiten” e suonata dal duo Ayase e R-Shitei.

Ricordiamo a tutti i fan che il debutto del remake anime di Rurouni Kenshin è previsto per il 6 luglio e sarà suddiviso in due cour consecutivi.

Quindi tutti gli appassionati di questa serie, possono stare tranquilli e sapere che l’era di Rurouni Kenshin non si è affatto conclusa. Infatti questo sarà proprio l’anno del ritorno del franchise nato dall’idea di Nobuhiro Watsuki.

Dal nuovo trailer di Rurouni Kenshin che abbiamo condiviso in cima al presente articolo, è possibile anche scoprire alcune differenze rispetto al primo adattamento anime. Ricordiamo che quest’ultimo fece il suo debutto nel 1996, e ora il samurai spietato è pronto per tornare con questo tanto atteso remake. Creato da Liden Films, Rurouni Kenshin promette di raccontare la storia di Himura Kenshin dall’inizio, vedendolo compiere un importante viaggio attraverso la prima era Meiji.

Il trailer conferisce a alla serie anime un aspetto molto diverso da quello che aveva l’anime originale decenni fa. Liden Films ha ammorbidito i design del franchise e la sua tavolozza di colori misti è incredibilmente armoniosa. Questo remake aderisce all’estetica moderna per quanto riguarda gli anime, quindi sia i fan vecchi che quelli nuovi non vorranno perderselo.

Le vicende del manga che ha debuttato nel 1994 su Shonen Jump, ruotano attorno a Kenshin. Inizialmente il suo nome era Battōsai Himura ed era uno spietato assassino. Infatti in passato contribuì a mettere la parola fine allo Shogunato Tokugawa e all’avvento del periodo Meiji. In seguito all’insediamento del nuovo governo, Battōsai scompare per tornare con una nuova identità. Per rimanere coerente con questo cambiamento, smette di essere ciò che era in passato. Infatti viaggia con una sakabato con un solo filo, ossia una spada a lama invertita che non è rivolta verso l’avversario. L’obiettivo di Kenshin è di proteggere le persone che incontra dalle ingiustizie.

Fonte – Anime News Network