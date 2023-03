One Piece: Eiichiro Oda parla del suo rapporto con Nobuhiro Watsuki

Eiichiro Oda è conosciuto in tutto il mondo per essere il mangaka di One Piece, sul quale lavora ininterrottamente dal 1997. Ma prima di iniziare a disegnare le vicende di Monkey D. Rufy, il mangaka ha svolto all’età di 19 anni il ruolo di assistente di Nobuhiro Watsuki nella realizzazione della serie Kenshin – Samurai vagabondo. Con il presente articolo vogliamo proprio parlare del rapporto che lega Oda a Watsuki, riportando le parole del mangaka di One Piece risalenti al 2021.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Oda (2021): Watsuki-sensei is an amazing person. The relationship between him and me is like comrades rather than just master and apprentice. I worked under him 4 months. Maybe it was the happiest moment in my entire life.🥰 pic.twitter.com/5Yfdia7HJm — sandman (@sandman_AP) March 18, 2023

Come già spiegato, Eiichiro Oda è stato l’assistente di Watsuki in giovane età e lo considera una persona incredibile. “Il rapporto tra me e lui è come compagni piuttosto che come maestro e apprendista” confessa il mangaka di One Piece. Aggiunge anche che ha lavorato per lui per 4 mesi e considera questo periodo di tempo trascorso il migliore della sua vita.

Probabilmente queste parole creeranno non pochi disappunti e sorprese, visti i trascorsi di Watsuki. Quello che bisogna considerare da queste parole è sicuramente solo l’aspetto artistico del mangaka, mettendo totalmente da parte la persona.

Oda ha anche aggiunto che prima del suo debutto, Watsuki gli aveva consigliato di migliorare Rufy come personaggio in modo che i fan potessero sentire come se stesse agendo di sua volontà.

Il mangaka di Kenshin ha definito Oda come un genio e nell’intervista rivela di aver pensato che One Piece sarebbe diventato il miglior manga subito dopo aver letto il primo capitolo.

Queste informazioni sono interessanti per i fan di One Piece e di Eiichiro Oda, il quale ha sicuramente potuto trarre vantaggio dai consigli di Watsuki. Durante il periodo di assistente, Oda ha ricevuto il compito da Watsuki di disegnare il personaggio Kamatari Honjo, presente in appare in Kenshin Samurai vagabondo.

Durante questo periodo disegna una storia breve incentrata sul mondo dei pirati. Si chiama Romance Dawn e aveva fatto il suo debutto su Akamaru Jump e su Shonen Jump tra la fine del 1996 e l’inizio del 1997. È proprio in Romance Down che introduce Monkey D. Rufy, che sarebbe poi diventato anche il protagonista di One Piece.