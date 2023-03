One Piece è un manga caratterizzato da tantissimi colpi di scena e personaggi che hanno costantemente sviluppato le vicende della storia di Rufy. Dopo oltre 20 anni dalla sua serializzazione su Weekly Shonen Jump, anche il manga di Eiichiro Oda si trova nel arco narrativo finale, con il mangaka pronto ad una stretta finale sul lunghissimo viaggio di Rufy. Nonostante stiamo parlando della conclusione di un manga storico, non si concluderà mai così presto anche perché Oda stesso ha rassicurato i fan di questo.

Al momento Rufy e il suo equipaggio si trovano sull’isola di Egghead, dove è presente il grande laboratorio di Vegapunk. Lo scienziato è uscito allo scoperto dopo tanti anni di segretezza sulla sua identità e ora è diventato il bersaglio da proteggere. Il Governo Mondiale ha puntato sulla sua testa perché “colpevole” di aver condotto indagini segrete sul Secolo del Grande Vuoto. In questa fase del manga tutti i fan hanno visto Im un po’ più da vicino e anche scoperto l’identità di uno dei Cinque Astri di Saggezza.

Il colpo di scena più importate è il ritorno di Shanks, il quale, insieme alla sua ciurma è pronto ad entrare in azione in uno scontro contro l’equipaggio di Kidd. In questa discussione vogliamo cercare di pronosticare chi saranno gli avversari finali della ciurma di Rufy. Al momento è troppo presto per parlarne con certezza, ma è possibile prevederlo basandosi su alcuni ragionamenti.

One Piece – Chi saranno gli avversari finali della ciurma di Rufy?

Prima di proseguire, è importante specificare che questa analisi si basa sulla valutazione delle relazioni dei pirati di Cappello di Paglia con i personaggi che con alta probabilità potrebbero a loro opporsi. Per questo non saranno presenti tutti i nomi dei componenti della ciurma di Rufy, ossia Chopper, Nami e Brook. Per questi personaggi non abbiamo individuato un avversario che potesse giustificare il motivo di un potenziale conflitto, anche perché in termini di forza combattiva sarebbero tutti fuori portata. Inoltre storicamente questi personaggi hanno poco

Rufy vs Barbanera Zoro vs Mihawk Sanji vs Kizaru Usopp vs Van Ooger Nico Robin vs Im Franky vs Jesus Burgess Jinbe vs Sakazuki

7) JINBE VS SAKAZUKI

Il timoniere dei pirati di Cappello di Paglia non è sicuramente un personaggio che rimarrà inerme nelle fasi più culminanti del manga. Parliamo di un uomo-pesce dalla forza devastante rispetto a quella degli esseri umani, che aumenta ancora in acqua. Basandoci sulle relazioni di Jinbe sarebbe interessante vederlo affrontare Sakazuki, o Akainu. Si tratterebbe dell’occasione perfetta per l’uomo-pesce per vendicare Ace. Inizialmente i due erano nemici, ma poi cominciarono a rispettarsi e a diventare buoni amici al punto che l’uomo-pesce ha preso parte agli eventi di Marineford. Pur di salvare Ace, anche dopo aver ricevuto il colpo fatale di Akainu, l’uomo-pesce ha tentato di proteggerlo da ulteriori attacchi anche a costo della vita.

6) FRANKY VS JESUS BURGESS

Franky è il componente della ciurma che in termini di forza fisica è il più potente e le modifiche che ha apportato sul suo corpo, diventando per metà un cyborg, glielo consentono. Un suo avversario finale potrebbe essere Jesus Burgess, della ciurma di Barbanera. Sarebbe uno scontro tra pesi massimi, dato che Burgess è capace di sollevare qualsiasi cosa.

5) NICO ROBIN VS IM

Robin non avrebbe assolutamente speranze contro questo personaggio del quale si sa ancora pochissimo, ma un confronto con Im sarebbe più che dovuto all’archeologa della ciurma di Rufy. Quest’ultima infatti ha vissuto un’infanzia traumatica e durissima. Lei è l’unica sopravvissuta dell’isola di Ohara, completamente distrutta dal Governo Mondiale per via delle ricerche sul Secolo del Grande Vuoto. Im sembra essere strettamente legato a queste procedure estreme, in quanto ha riservato la stessa sorte di Ohara anche al Regno di Lulusia nei capitoli recenti.

4) USOPP VS VAN OOGER

Sappiamo bene che Usopp è probabilmente il componente meno propositivo della ciurma e preferirebbe fuggire a gambe levate se potesse. Tuttavia ha sempre dimostrato di tirare fuori tanto coraggio nei momenti critici, rendendolo imprevedibile. E sarebbe interessante che anche lui abbia un avversario finale, che abbiamo identificato in Van Ooger, ossia il cecchino della ciurma di Barbanera. Uno scontro tra cecchini rappresenta lo scenario migliore per il figlio di Yasopp.

3) SANJI VS KIZARU

Il cuoco è sempre stato protagonista di scontri incredibili, non a caso stiamo parlando probabilmente del terzo componente più forte della ciurma, anche se insediato fortemente da Jinbe. L’avversario finale ideale per Sanji potrebbe essere l’ammiraglio Kizaru e il motivo principale è il loro simile stile di combattimento. Entrambi combattono usando principalmente le gambe e quindi si potrebbe prospettare qualcosa di incredibile.

2) ZORO VS MIHAWK

Lo spadaccino della ciurma vuole da sempre diventare il migliore al mondo e il suo standard da superare è Mihawk, che ha già affrontato, senza riuscire minimamente nel suo intento. Occhio di Falco ha successivamente addestrato Zoro e quindi l’atto finale per lui potrebbe vederlo coinvolto ad affittare Mihawk. Quest’ultimo ora fa anche parte della Cross Guild e un conflitto di interessi è molto probabile. Potrebbe essere arrivato il momento della verità per Zoro.

1) RUFY VS BARBANERA

Per diventare il Re dei Pirati, Rufy dovrà affrontare probabilmente il personaggio più forte del manga nel momento finale. Questo potrebbe essere Barbanera, Marshall D. Teach, nonché uno degli Imperatori del Mare. Entrambi vogliono trovare il misterioso tesoro e sarebbe interessante vedere i due imperatori coinvolti in uno scontro senza esclusione di colpi.