Kinnikuman avrà una nuova trasposizione animata, volto a festeggiare i 40 anni di serializzazione del noto duo di mangaka Yudetamago (Yushinori Nakai e Takashi Shimada) iniziata nel lontano 1979.

Continuata e chiusa con 80 volumi lo spokon/comico ha avuto anche una trasposizione animata prodotta da Toei Animation (1983-1986), purtroppo mai arrivata in terra nostrana.

Infatti quella arrivata su K2 è “Ultimate Muscle” essenzialmente il sequel di Kinnikuman, infatti come protagonista della serie troviamo il figlio del protagonista.

Quella che conosciamo noi non ha nulla a che vedere (almeno per quanto riguarda l’anime) con l’essenza originale della storia, data la mancanza di violenza nel prodotto televisivo appena citato. Kinnikuman si pone come una parodia del “catch” una vecchia e nota forma di lotta conosciuta all’epoca d’oro con Hulk Hogan.

Su questa base gli autori nonostante puntassero il tutto sulla commedia, di certo non mancavano momenti drammatici e splatter, dato che sul ring spesso moriva gente e tantissimi lottatori venivano anche fatti a pezzi; ma questa è un’altra storia, diversa da quella che conosciamo noi in Italia.

Kinnikuman: annunciato ufficialmente un nuovo anime

Da come potete vedere in alto abbiamo solamente un nuovo poster pubblicato dall’account ufficiale del franchise, che ha confermato che al momento non sono presenti altre informazioni al riguardo di questo nuovo progetto, volto alla celebrazione dei 40 anni della storia.

Qualche giorno fa sono evasi dei leak al riguardo, e a quanto pare sono stati ampiamente confermati in maniera anche inaspettata, visto che solitamente la diffusione delle anticipazioni gonfiano solamente la notizia senza donare nulla di concreto in cambio, ma questa volta fortunatamente non è così.

La storia potrebbe essere un sequel come un prequel, anche se leggendo il titolo probabilmente potrebbe essere addirittura un remake della storia, specie se consideriamo che il tutto parte proprio da Kinnikuman e non da “Ultimate Muscle”, opera nota in Italia soprattutto ai fruitori di K2 e Jetix.

Voi cosa ne pensate? L’anime sarà un remake della storia originale che solamente una nicchia di appassionati conosce, o sarà qualcosa che si andrà a collegare dopo gli eventi visti in Ultimate Muscle?

Fonte Twitter @kin29man_anime