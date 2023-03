Dragon Ball Super 91 ha pubblicato i primi spoiler e allo stesso tempo, così come notiamo dalle bozze che anticipano la nuova saga, abbiamo conferma della presenza di molti personaggi visti nel lungometraggio DBS: Super Hero, compresa la figlia di Gohan, Pan.

Come accennato anche nei nostri articoli precedenti sicuramente questa nuova saga mette al centro e approfondisce il rapporto tra Piccolo, Gohan e la piccola Saiyan, come ben sappiamo avente un potenziale interessante e ovviamente inespresso per vari motivi.

Il noto account DBSCronicles ha pubblicato l’intera pagina a colori del prossimo capitolo, che conferma l’arrivo della nuova saga e mostra tutti i personaggi che prenderanno parte a questa nuova avventura: tra villain e combattenti pronti a salvare la Terra ancora una volta da una temibile minaccia in assenza di Goku e Vegeta.

Dragon Ball Super 91: le prime anticipazioni nella nuova pagina a colori

#dbspoilers Chapter 91 Title: Red Ribbon Army Resurrected!

"The master-disciple trio stands up to the challenge?!" (via @DbsHype1) pic.twitter.com/BdqmWcHhLi — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) March 15, 2023

Come vedete in alto la pagina è davvero ben illustrata e come accennato vediamo al centro la piccola Pan, forse una delle protagoniste dei prossimi capitoli. Sicuro sarò al centro nel 91, così come abbiamo avuto modo di vedere durante i primi spoiler ufficiali dell’inizio della nuova saga.

Sui due lati vediamo Gohan e Piccolo, rispettivamente il mentore e il padre della piccola Saiyan. Entrambi avranno delle nuove forme in questa nuova avventura, che serviranno a combattere e anche sconfiggere la minaccia di Dr. Hedo e i suoi due Androidi: Gamma 1 e 2, insieme al tanto atteso Cell Max, anch’esso presente sulla pagina.

Il villain che mise in difficoltà Gohan torna con una nuova trasformazione grazie al genio del figlio di Dr. Gelo, anch’esso uno scienziato super intelligente capace di creare delle creature come Cell, C-17 e C-18, successivamente diventata la moglie di Crilin.

Una pagina a colori che anticipa l’inizio di una nuova saga, quella con al centro i due guerrieri più in ombra degli ultimi anni all’interno di Dragon Ball Super. I due vengono messi finalmente a “colori” dopo tanti chiaro/scuri, sperando in una ribalta che evidenzi anche i personaggi secondari del franchise creato da Toriyama.

Fonte Twitter DBSC