Dragon Ball Super: Super Hero: il romanzo rivela dettagli inediti sulla crescita dei Saiyan

Dragon Ball ha segnato tantissimi lettori di diverse generazioni con i suoi guerrieri Z e soprattutto con i leggendari Saiyan. Questa razza di guerrieri è assolutamente iconica ed è da sempre nota per includere guerrieri valorosi, orgogliosi e dediti alla battaglia. Originari del Pianeta Sadala, si trovano sia sul Sesto Universo che sul Settimo Universo. È esattamente qui che, dopo la tragica distruzione del loro pianeta si trasferiscono su un altro pianete che ribattezzano Pianeta Vegeta.

Una delle caratteristiche di questi fieri guerrieri è quella di possedere una coda che rappresenta sia il loro punto di forza che punto debole. Infatti nelle notti di luna piena si trasformano in possenti e aggressivi scimmioni, ma se afferrati per la coda, cadono al tappeto indeboliti. I Saiyan tendono a invecchiare molto lentamente e biologicamente il loro organismo è dotato una caratteristica unica. Goku, Vegeta, Gohan e Trunks possono infatti apprendere dalle ferite riportate. Non solo riescono a guarire rapidamente ogni volta che subiscono danni fisici, ma più le ferite sono pericolose di più il loro fisico si fortifica, aumentando resistenza, forza, velocità e riflessi.

Con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare un dettaglio inedito sulla crescite e sullo sviluppo dei Saiyan. L’aggiornamento arriva direttamente della pagina Twitter dell’insider peraperayume. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

In the JBooks SH novel Gohan has an extra line about Saiyan's growth spurt, which wasn't in the movie:

"Father said it was the same for him, and me too, right?"

And the Mirai Bunko version had Piccolo saying:

"Now that you mention it, it was the same for you and your father" pic.twitter.com/tmeo2lTbPM

