Dragon Ball Super: svelate le prime anticipazioni del capitolo 91

Il manga di Dragon Ball Super è pronto a proseguire il suo percorso nella fase successiva. L’ultimo capitolo pubblicato, il 90, ha segnato la conclusione del prequel del manga incentrato sulle vicende di Trunks e Goten come protagonisti principali. Dal capitolo 91 in poi, il franchise riprenderà dagli eventi presentati nell’ultimo lungometraggio della serie.

Oggi abbiamo il piacere di riportare le prime anticipazioni del capitolo 91 di Dragon Ball Super. Sapendo che Toyotaro e Toriyama si concentreranno sulle vicende del film intitolato Super Hero, suscita maggiore curiosità tre i fan.

Gli ultimi capitoli del manga di Dragon Ball Super hanno caratterizzato uno speciale arco prequel. I figli di Goku e Vegeta sono ormai adolescenti e frequentano il liceo. Esattamente come Gohan conducono una doppia vita: una da studenti e una da super eroi. Infatti mantengono l’ordine da qualsiasi minaccia travestiti da eroe proprio come faceva Gohan nei panni di Great Saiyaman.

Questo era ambientato prima degli eventi presenti nel film ma ora con il nuovo capitolo tutto tornerà in linea.

Prima di proseguire ci teniamo a dire che il presente articolo presenterà alcuni spoiler. Dunque tutti coloro che non sono interessati a scoprire anzitempo gli sviluppi del manga. l’ideale sarebbe non proseguire.

L’aggiornamento di cui vogliamo parlare oggi arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider DBSChronicles. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Dragon Ball Super Manga Ch91 Drafts [ENG] The official chapter releases on 19 March.

Il capitolo 91 del manga di Dragon Ball Super uscirà ufficialmente questo mese. Come si può notare da queste bozze iniziali, Piccolo farà il suo ritorno nel manga. Il namecciano è mancato per tutti i capitoli dell’arco prequel e adesso è subito pronto a tornare. Se vediamo Piccolo, allora possiamo dare per certa la presenza di Gohan. La conferma del primogenito di Goku è confermata anche dalla presenza di sua figlia Pan. Quest’ultima sarà presente nel capitolo 91 e a quanto pare ci sarà Piccolo a badare a lei. Infatti va a prenderla a scuola al posto di Gohan e Videl e addirittura le propone di farsi allenare da lui. Pan ha più o meno l’età di suo padre quando il namecciano l’aveva allenato.

Nella parte finale delle bozze si rivede Magenta, che apprende della reclusione di Dr. Hedo. Questo comporta lo slittamento dei piani del personaggio. L’obiettivo di Magenta rimane quello della dominazione mondiale e riuscire laddove suo padre non è arrivato.

