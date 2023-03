L’ultimo episodio di Attack on Titan a quanto pare sta ottenendo un successo incredibile e successivamente alle opinioni entusiaste del pubblico vediamo che la prima parte del gran finale ha anche battuto Full Metal Alchemist: Brotherhood sul noto sito MyAnimeList, uno dei più completi per quanto riguarda commenti e recensioni.

Al momento la serie MAPPA ha un totale di 9.19/10, mentre FMA 9.11/10. Rispettivamente le recensioni sono 332, 167 e 3,104,444. Non è difficile capire il come la seconda super di gran lunga il numero di utenza che si è espressa, data anche la permanenza importante della serie sulla piattaforma di discussione.

Questo implica un’arma a doppio taglio per l’episodio di AOT, visto che essendo un prodotto nuovo può rischiare di scendere così come salire in classifica, tentando addirittura la strada del 10/10, anche se molto complicato.

Ciò nonostante il primo episodio del finale è stato davvero un successo, spodestando addirittura come un caposaldo come Brotherhood, una delle trasposizioni animate più riuscite e apprezzate di sempre dal pubblico appassionato di anime; noi non possiamo che concordare con tale opinione.

Attack on Titan batte Full Metal Alchemist Brotherhood su MyAnimeList

Concordiamo anche con il grandissimo lavoro di MAPPA a proposito del lato tecnico di questo nuovo episodio, che fa da apripista come accennato al gran finale di questa apprezzatissima serie amata in tutto il mondo.

Come accennato nel corso del tempo la votazione totale potrebbe calare, ma allo stesso tempo potrebbe anche aumentare, donando alla serie MAPPA una conclusione meravigliosa anche per quanto riguarda l’opinione del pubblico.

Battere con un gran passo una serie come FMA non è da poco, e quasi sicuramente poteva farlo solamente una serie amata come Attack on Titan, oppure Demon Slayer.

Fatto sta che parliamo di un record incredibile difficilmente superabile e allo stesso tempo anche complesso da contrastare, data la sua valenza a livello mondiale. Cosa pensate di questo primo posto su MyAnimeList da parte della serie MAPPA? Merita di stare lì? Se sì per quanto ancora secondo voi?

Fonte Anime Senpai – MyAnimeList