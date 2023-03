Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4 era attesa da 16 anni dagli appassionati, e senza ombra di dubbio questi ultimi avevano perso le speranze a proposito di questo nuovo capitolo, annunciato a sorpresa qualche giorno fa. Manco a dirlo suo social, specie su Twitter, tutti sono esplosi dalla gioia, descrivendo il loro entusiasmo a tutto il mondo.

L’ultimo capitolo è uscito nel 2007 per PlayStation 2 e Nintendo Wii, quindi parliamo di un’altra epoca, ormai anche lontana dove non solo le console erano diverse ma anche il pubblico.

Un generazione cresciuta con l’anime di Dragon Ball su Italia 1 poteva mettere mano al loro mondo preferito guidando qualsiasi guerriero, dal più forte al più “strano”.

Una fuga dalla realtà (e dai compiti per molti ragazzi ndr), la saga in questione ebbe inizio nel 2005, rivoluzionando non solo il franchise videoludico ma anche quello generalmente dedicato ai picchiaduro. Come accennato molti “davano per morta” la saga, quindi anche per questo l’annuncio in questione ha scombussolato tutti.

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4, perché l’annuncio ha acceso il cuore del pubblico?

Se siete appassionati del mondo videoludico di Dragon Ball sapete benissimo che dopo il terzo capitolo di questa storica saga il franchise ha deciso di puntare su altro, come ad esempio Dragon Ball Z: Kakarot, Dragon Ball Xenoverse e Dragon Ball: The Breakers, così come leggiamo anche su CB.

Tutti titoli validi che non avevano nulla a che vedere con Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi. Anche se con un sistema di combattimento totalmente diverso ci va vicino solamente Dragn Ball Z: FighterZ, anche se il tutto è sempre in maniera molto discutibile e ibrida.

Quindi sostanzialmente questo annuncio ha ammaliato il pubblico per il fattore nostalgia, insieme al fattore “sorpresa“, visto che quest’ultima sembrava una saga morta e sepolta, dove l’eco di uno dei picchiaduro più in voga per la Playstation 2 risuonava solamente nel cuore dei nostalgici appassionati.

Voi cosa ne pensate di questo annuncio? Il trailer gioca sicuramente sulla nostalgia, anche se sembra catturare un’eredità incredibile per portare anche nuova linfa vitale ad un pubblico esente dalla storia saga di genere picchiaduro.

Fonte Comic Book