Naruto: quale combattimento è il più amato dai fan?

Naruto festeggia il 20° anniversario dell’anime in maniera veramente interessante, e tra sequel e spin-off la carne al fuoco è davvero tanta. Questo entusiasmo intorno al brand senza ombra di dubbio dichiara e conferma la notorietà e la passione del pubblico verso l’opera di Kishimoto, palesemente nota in tutto il mondo.

Per rendere partecipi attivamente il pubblico amante dell’anime e del manga, il sito ufficiale di Naruto ha lanciato un sondaggio molto interessante, volto a scegliere il combattimento preferito del pubblico tra quelli messi a disposizione dallo staff stesso. Qui tutte le info al riguardo, mentre in calce tutti i combattimenti propositi:

Inoltre così come leggiamo dal Tweet di @NARUTO_info_en la votazione scade il 24 marzo:

The #NARUTOP99 results are being tallied!

While you wait, here's a new Special Vote: #NARUTOBESTBOUT!

NARUTO is full of intense fights! Vote for the one that left the greatest impact on you!

Voting Period: 3/13 – 3/24 (JST)

Details↓https://t.co/zhrOU0xIsd pic.twitter.com/0YzdloMzQc

— NARUTO OFFICIAL (@NARUTO_info_en) March 13, 2023