Pokémon: qual è lo scopo della stagione finale di Ash?

Pokémon: Aim to Be a Pokemon Master la serie speciale di episodi che si concentra su Ash Ketchum, si avvicina sempre più all’addio del protagonista dopo 25 lunghi anni. Oggi vogliamo riportare che il regista che si occupa dell’anime ha rivelato il vero scopo dell’ultima stagione di Ash nella serie!

Negli episodi di Pokemon Esplorazioni, Ash ha finalmente coronato il suo sogno diventando campione del mondo. In seguito tutti i fan della serie sono rimasti spiazzati nell’apprendere che l’anime Pokemon sarebbe tornato sul piccolo schermo con due nuovi personaggi principali. Dunque Ash, insieme a Pikachu, sarebbe uscito di scena.

Quindi prima che l’anime passasse a una nuova era senza Ash, ha lanciato una serie speciale di 11 episodi. Questa segue Ash tornare nel suo paese natale e soprattutto rivedere tantissime creature da lui allenate in passato e diverse facce familiari.

Come ha spiegato il regista che si occupa del franchise anime Pokemon, Kunihiko Yuyama, in una recente intervista, Pokemon: Aim to Be a Pokemon Master doveva solo far tornare Ash un bambino di dieci anni. Quindi l’obiettivo di questa serie di episodi speciali è far tornare Ash indietro nel tempo.

Yuyama ha spiegato anche come è nata la serie speciale Pokemon: Aim to Be a Pokemon Master. Molto semplicemente si tratta del giusto tributo da dare ad Ash e anche al suo Pikachu. Dare la possibilità a questo personaggio storico e amato di godersi il suo ultimo un viaggio.

“È iniziato con l’idea di ripercorrere ancora una volta il viaggio di Ash e Pikachu“, ha esordito Yuyama. di nuovo la vita di un bambino di 10 anni”. L’obiettivo era raffigurare il campione del mondo dimenticarsi temporaneamente di tutto ciò che ha passato durante il suo viaggio, per vivere di nuovo la vita di un bambino di 10 anni.

Questo spiega anche perché il team che lavora alla serie anime ha riportato Misty e Brock come compagni di viaggio di Ash. Yuyama ha spiegato infatti che questo trio ha particolarmente messo in risalto il “bambino di 10 anni” racchiuso in Ash.

