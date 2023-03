Dragon Ball Super: le anticipazioni del nuovo capitolo sono deludenti per Goten e Trunks

Il manga di Dragon Ball Super è tornato mesi fa con un nuovo arco narrativo intitolato Super Hero che vedeva Trunks e Goten i protagonisti principali. Ma dopo pochi capitoli questo arco è stato dichiarato prequel, concludendosi con il capitolo 90.

La serie prosegue quindi con il suo percorso e la sua programmazione con un altro arco. Dopo un breve prologo, il manga di Dragon Ball Super sta per esplorare tutti gli eventi. O per lo meno gran parte di questi, presentati nell’ultimo film Super Hero appunto.

Tuttavia oggi riportiamo che dopo le prime anticipazioni del capitolo 91 di Dragon Ball, queste hanno scaturito aggiornamenti deludenti sui due gioany Saiyan.

Infatti, dopo la condivisione delle prime bozze, pare che Goten e Trunks faranno un passo indietro dai riflettori. Questo significa che il primogenito di Vegeta e Buona e il secondogenito di Goku e Chichi torneranno ad avere un ruolo marginale.

Infatti al posto loro Gohan e Piccolo fanno la loro apparizione.

Ovviamente, questa decisione appare priva di senso dato che Goten e Trunks hanno un ruolo in Dragon Ball Super: Super Hero. Tuttavia risulta secondario rispetto a quello che di Gohan e Piccolo. In effetti, anche il ruolo di Pan viene prima del ragazzi. Quando Dragon Ball Super: Super Hero ha debuttato sul grande schermo l’anno scorso, il pubblico ha ammesso di voler vedere più amici, quindi il manga li ha lanciati in prima linea parecchio nel prologo.

L’aspetto deludente di tutto questo è la scelta di non continuare più con Goten e Trunks. Invece di mantenerli e affiancarli in qualche modo a Gohan e Piccolo, il manga esplorerà la storia del lungometraggio senza fare troppo affidamento sui giovani guerrieri. In fin dei conti Toyotaro è Toriyama rimarrebbero coerenti con gli eventi del film, ma questo arco narrativo del manga non è un adattamento fedele al lungometraggio, quindi sarebbe più coinvolgente vedere una storia a tratti diversa.

Per quanto riguarda invece Goku e Vegeta, i due potenti Saiyan continuano a rimanere fuori dai radar. La loro prima apparizione in battaglia risale al ritorno inaspettato di Freezer e la sua nuova trasformazione.

Fonte – Comicbook