Shonen Jump è sicuramente una delle riviste più importanti per quanto riguarda la serializzazione dei manga, e anche per questo qualsiasi nuovo progetto di quest’ultima è sempre messo sotto i riflettori, come nel caso di Jump Toon, un marchio totalmente nuovo che già risulta molto interessante.

Così come possiamo leggere da Comic Book e da Twitter la nota rivista ha pubblicato e registrato due loghi di “Jump Toon” il 3 marzo, ufficializzando già il tutto rendendo pubblico qualche piccolo dettaglio al pubblico. Shueisha non ha ancora annunciato niente di ufficiale, quindi dobbiamo attendere, anche se in calce potete vedere il loro ufficiale.

Ovviamente questo non è il primo “ramo” di Shonen Jump, visto che al momento quest’ultima possiede ben 20 riviste parallele a quella ufficiale, dove al loro interno sono state pubblicate le storie più importanti e coinvolgenti del mondo come Dragon Ball, Naruto, Death Note, Hunter x Hunter e via discorrendo.

Altre riviste Jump includono V Jump, Monthly Shonen Jump, Weekly Young Jump e tantissime altre ancora tutte da scoprire e seguire. “Jump Toon” per quanto non sia stato ancora presentato in maniera ufficiale, probabilmente tratterà appunto di Webtoon, un nuovo stile che sta prendendo piede negli ultimi anni.

Shonen Jump annuncia il nuovo marchio “Jump Toon”: di cosa si tratta?

Grazie al successo di Shonen Jump+ e della sua libreria online Shueisha potrebbe avere in mente grandi piani per i webtoon, e Jump Toon potrebbe essere la prima puntata di una strategia più ampia volta al raggiungimento del successo anche per quanto riguarda questo nuovo genere di storie.

Qualsiasi mercato si palesi e si indirizzi verso il successo deve essere sostenuto, e ovviamente ogni azienda vuole e deve fare il suo per avere il giusto spazio in quello che sicuramente è uno dei mercati più competitivi degli ultimi anni, ovvero quello dedicato alle opere asiatiche, sia cartacee che animate. Cosa ne pensate di questo nuovo logo?

Interessante vedere il come le grandi aziende stiamo puntando sui Webtoon, una delle novità recenti fortemente in crescita per quanto riguarda l’intrattenimento artistico, anche uno dei più apprezzati e amati del momento.

Fonte Comic Book – Twitter