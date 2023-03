Dragon Ball Super come ben sappiamo ha concluso la saga prequel con protagonista Goten e Trunks alle prese con la minaccia di Dr. Hedo in assenza di Goku e Vegeta, impegnati in un allenamento specifico volto al superamento della potenza della nuova forma di Freezer.

Le aspettative per questa saga “Super Hero” erano alte, visto che si stava scavando nell’adolescenza dei figli di Goku e Vegeta, tramite alcune vicende slice of life volte alla rappresentazione della crescita dei due Saiyan.

Ma a quanto pare la loro storia è stata tagliata di netto, e nella prossima saga sembrano avere addirittura un ruolo di second’ordine: in poche parole questi pochi capitoli hanno portato ben poco a livello di contenuti a proposito dei due personaggi.

La notifica arriva direttamente dal sito ufficiale di Dragon Ball, così come possiamo leggere anche su Comic Book, per via della chiara frase “Goten e Trunks si allontanano dai riflettori. Mentre Gohan e Piccolo fanno finalmente la loro comparsa”.

Questa dichiarazione si è a quanto pare rivelata veritiera, data la mancanza dei due personaggi di primi spoiler del capitolo 91 di Dragon Ball Super, che mette fin da subito al centro il namecciano e Pan, forse una delle protagoniste della prossima saga.

Dragon Ball Super: cosa ha lasciato la saga “Super Hero” a Goten e Trunks?

I due ragazzi non hanno nemmeno avuto il temo di mostrare i muscoli e le loro capacità che sono stati fin da subito messi in panchina, per donare spazio ai personaggi degli eventi collegati al film appunto, con il sottotitolo “Super Hero”. Quindi ai due personaggi la saga ha lasciato poco, se non nulla, visti i pochi dettagli inerenti alle loro persone.

Goten e Trunks potevano avere sicuramente più spazio nel prequel in questione, ma forse per alcune scelte della produzione capiremo più avanti il motivo per cui i due sono stati messi da parte, anche se allo stesso tempo potrebbero avere un ruolo interessante in questa prossima saga che avrà inizio con il capitolo 91.

Voi cosa ne pensate del tutto? Volevate che Goten e Trunks fossero più presenti in questa saga del manga?

Fonte Comic Book