Dragon Ball è uno dei franchise più noti del momento e il Maestro Muten di certo è il personaggio centrale dei primi capitoli della storia, vista la sua valenza come allenatore principale di Goku e Crillin.

Sul sito ufficiale di Dragon Ball è stata pubblicata un’intervista ironica al noto esperto di moda Koji Yamada, autore di numerosi libri al riguardo, per analizzare lo stile del noto Maestro.

Yamada è stato affiancato dallo scrittore di moda Masahiko Taira per esaminare i vestiti indossati nel corso dell’anno dal Maetro Mutern e di come la sua tipica “camicia hawaiana e gli occhiali da sole” contribuiscano a creare un’estetica senza tempo, ancora oggi un’icona del mondo e del design dell’opera di Toriyama.

“Posso dire che i capi caratteristici del Maestro Muten – che si tratti di camicie a collo aperto, t-shirt, pantaloncini, sandali da spiaggia o scarpe da ginnastica che indossa nella serie – sono capi d’abbigliamento chiari e normali che non passano mai di moda, indipendentemente dalle tendenze. In altre parole, poiché non si sentono mai vecchi o superati, sono semplicemente “normali”; proprio per questo superano la prova del tempo”.

Yamada è ovviamente entrato nel dettaglio delle camicie indossate dal personaggio, spiegando anche il come questo genere di abbigliamento sia nato (come leggiamo su CB): “Parliamo della “Tribù del Sole ” in questo caso, visto ch ha dato il via a questa tendenza negli anni ’50.

Il termine ha origine da Shintaro, che ha fatto da guida per le sue camicie. Questo termine deriva dal pluripremiato romanzo di Shintaro Ishihara Season of the Sun, che è stato anche trasformato in un film. Il look della “Tribù del Sole” è stato immortalato dall’interpretazione dell’attore giapponese Yujiro Ishihara, un giovane selvaggio che vive una vita senza freni sulle spiagge del Giappone.

