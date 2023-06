Dragon Ball Legends mostra un nuovo Super Saiyan Blue Saiyan

Dragon Ball Legends ha mostrato una nuova versione di Shallot, uno dei personaggi non canonici più amati dal pubblico. Il Saiyan si è mostrato nella sua versione Blue, dando altri motivi agli appassionati per amarlo. Come leggiamo su CB questa nuova trasformazione è stata mostrata con un breve trailer pubblicato da @DbsHype.

Shallot è stato ormai introdotto qualche anno fa dalla produzione e da allora ha sempre avuto dei pareri positivi da parte del pubblico, che come accennato desidera vederlo all’interno della timeline ufficiale di Dragon Ball: “Annunciato ufficialmente Dragon Ball Legends: Super Saiyan Blue Shallot! In arrivo: 28 giugno”.

Come avete letto la nuova trasformazione del Saiyan farà il suo debutto verso la fine di giugno, per la gioia di tutti gli amanti di questo nuovo e straordinario guerriero.

Shallot è stato introdotto in Dragon Ball Legends come accennato (progettato dal creatore della serie Dragon Ball Akira Toriyama) ed era in realtà un antico guerriero del Pianeta Sadala che è stato improvvisamente reclutato in un Torneo del Tempo: quindi è come se fosse un selvaggio guerriero del passato.

Il guerriero, così come gli altri personaggi ha avuto la forza di raggiungere la forma del Super Saiyan 1, 2 e 3, God e ora Super Saiyan God Super Saiyan con il prossimo aggiornamento della lunga storia del gioco mobile: pronti per entrare nel vivo di questa nuova versione di Shallot?

Il successo di questo personaggio è senza dubbio palese e per questo Shallot potrebbero uscire dalla linea narrativa di “Legends” per entrare magari in Dragon Ball Heroes, così da vederlo in azione con una versione animata. Forse quest’ultimo dopo Broly potrebbe essere il prossimo personaggio ad essere reso canonico con un film di “Super”?

Voi cosa ne pensate di questa eventuale aggiunta?

Fonte Twitter – Comic Book