One Piece – Netflix: il live-action adatterà uno scontro non presente nel manga

One Piece per la prima volta nella sua storia riceverà un adattamento live-action prodotto da Netflix, che debutterà il 31 agosto. Recentemente infatti abbiamo riportato il primo trailer ufficiale che ha suscitato entusiasmo tra i fan.

Nakano annunciava nel 2017 che le case di produzione Tomorrow Studios e Shueisha avrebbero iniziato la produzione di un adattamento televisivo in live action del manga di Eiichiro Oda. Questo progetto rappresenta una parte delle celebrazioni per il 20º anniversario della serie.

La ciurma di Cappello di paglia è ora pronta a salpare nel mare reale e con il presente articolo vogliamo riportare che il live-action presenterà un combattimento originale. Quindi sarà un contenuto esclusivo che non esiste nel manga.

C’è infatti un frame del trailer che, anche se non è molto esteso, mostra le capacità atletiche dell’attore che interpreterà Zoro. Usando agilmente lo stile a tre spade, lo si vede affrontare un nemico che anticipa lo scontro con un membro della Baroque Works, Mr. 7.

Dunque Mr. 7 sarà presente nel live-action di One Piece. Il manga ha solo anticipato la battaglia dello spadaccino contro l’agente di Crocodile, ma senza mai mostralo interamente. Sappiamo solo che Zoro ha sconfitto l’agente della Baroque Works, dopo che Mr. 7 ha cercato di convincere Zoro ad entrare nell’organizzazione di Crocodile.

Ovviamente, i suoi piani non sono andati come sperava, dato che Zoro ha lo batte senza difficoltà. Zoro è il vice capitano della ciurma protagonista, e tutti i fan lo conoscono bene. È il primo ad unirsi al viaggio di Rufy e ad avergli mostrato fedeltà da subito. E quindi ora il live-action di Netflix approfondirà uno scontro tra Zoro vs Mr. 7. E non è escluso che ci saranno altri contenuti originali.

Riguardo il manga, Eiichiro Oda ha recentemente affrontato un intervento agli occhi, e il suo recupero procede bene. Infatti il ritorno del manga è previsto per il mese di luglio. L’adattamento anime invece sta per raggiungere la conclusione della lunghissima saga di Wano, con tutti i fan che sono sempre più di desiderosi di vedere il Gear Fifth sul piccolo schermo.

Fonte – Comicbook