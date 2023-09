Gurren Lagann avrà un videogioco per mobile in uscita il 12 ottobre. Gli utenti che si pre-registreranno avranno la possibilità di sbloccare alcuni premi all’interno di questo gioco free-to-play con acquisti in game. Trovate tutte le info per l’accesso come sempre sul sito ufficiale.

Anche se il gioco non è ancora uscito Wanda Cinema Games ha già annunciato la sua prima collaborazione con Kill la Kill di Aniplex. Infatti anche se non abbiamo altri dettagli in merito ci sarò questo interessante crossover dove in futuro avremo altre delucidazioni.

I doppiatori confermati per il prossimo gioco mobile sono Tetsuya Kakihara nel ruolo di Simon e Katsuyuki Konichi nel ruolo di Kamina, i doppiatori originali dell’anime, quindi chi ha amato questa trasposizione si troverà al centro delle vicende vissute sul piccolo schermo, ricordandovi che il 12 ottobre è vicino.

L’anime originale di Gurren Lagann è approdato alla corte degli appassionati nel lontano 2007 ed è stato animato da Gainax. L’anime è di genere mecha ed ha come protagonista Simon, un ragazzo che tramite l’unione con Team Dai-Gurren affronta i Beastmen, che hanno costretto gli umani a vivere in villaggi sotterranei.

Combattendo a bordo di robot chiamati Gunmen, Simon e i suoi amici affrontano tantissime battaglie per la liberazione dell’umanità. Se volete recuperare l’anime in streaming quest’ultimo è presente su Crunchyroll.

Gurren Lagann: il videogioco per Mobile arriva ad ottobre

Tengan Toppa Gurren Lagann uscirà su dispositivi Android e iOS il 12 ottobre 2023. Anche se non gode di una grafica straordinaria questo genere di titoli solitamente sfruttano pienamente la struttura dei vostri dispositivi quindi è sempre meglio farli girare su smartphone di ultima generazione.

L’anime cult ha anch’esso una recente versione per mobile a livello videoludico e i fan non vedono l’ora di scaricare l’app tra qualche settimana. Non dimenticate la possibilità di una pre-registrazione per accedere ai contenuti aggiuntivi.

Fonte Siliconera