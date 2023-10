Kinnikuman: periodo di uscita ufficiale a altre informazioni sul nuovo anime

L’account Twitter ufficiale del nuovo progetto anime della serie Kinnikuman ha svelato diverse novità. Tra queste con il presente articolo vogliamo riportare alcuni aggiornamenti sullo staff, lo studio di animazione, il titolo, la visual e soprattutto il periodo di uscita. Il titolo di questo nuovo progetto anime sarà Kinnikuman – l’arco dell’origine del superuomo e farà il suo debutto nel 2024. Il titolo riprende esattamente l’omonimo arco narrativo del manga revival del 2011.

Il regista del nuovo progetto anime di Kinnikuman sarà Akira Sato e lo dirigerà presso lo studio di animazione Production I.G.. Makoto Fukami sarà il responsabile della composizione della serie. Hirotaka Marufuji si occuperà invece dei disegni dei personaggi. Yasuharu Takanashi, che ha lavorato per titoli importanti come Naruto Shippuden, comporrà la musica.

Questo nuovo anime commemorerà il 40° anniversario dell’anime originale, presentato per la prima volta nell’aprile 1983. La serie manga di successo nasce dalle menti dei mangaka noto come Yudetamago. Kinnikuman è una serie manga incentrata sul wrestling, che debuttò su Weekly Shonen Jump di Shūeisha dal 1979 al 1987. Il suo successo fu da subito importante, in quanto ricevette il premio Shogakukan Manga nel 1985.

Dopo 24 anni, la serie è tornata ad essere pubblicata nel 2011 in Shū Play News, la versione web di Weekly Playboy. Il manga ha ispirato vari altri progetti e titoli anime, tra cui film. La serie manga è ancora in corso nonostante siano passati tanti anni e solo nel 2015 Yudetamago ha pubblicato un one-shot di Kinnikuman sulla rivista Grand Jump di Shueisha. In seguito ha pubblicato un one-shot su Weekly Shonen Jump dopo 11 anni, nel 2019.

Originariamente creato come parodia di Ultraman, Kinnikuman era un supereroe imbranato, chiamato in aiuto solo quando gli altri supereroi non erano disponibili. Questo personaggio si potenziava mangiando aglio che lo trasforma in un gigante per combattere i mostri. Ma dopo i primi capitoli, Kinnikuman iniziò ad essere una serie incentrata sul wrestling dove il personaggio principale sosteneva dei match con una miriade di personaggi bizzarri dei quali molti hanno l’aspetto di giocattoli, elettrodomestici e attrezzi con gambe e braccia o parodie di wrestler famosi.

Fonte – Anime News Network