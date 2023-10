Hunter x Hunter: Yoshihiro Togashi annuncia il ritorno del manga!

Dopo 7 mesi di pausa, Yoshihiro Togashi è pronto a tornare a disegnare il manga di Hunter x Hunter. Questa notizia arriva come un filmine a ciel sereno, che sorprenderà senza dubbio tutti i fan della serie, oltre a renderli chiaramente entusiasti. A darne l’annuncio ci pensa proprio Togashi in persona, attraverso un tweet sulla sua pagina ufficiale. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Dal post condiviso è possibile vedere una tavola bianca con una linea tracciata, che dimostra che il famoso mangaka è tornato davvero al lavoro. Si tratta della seconda volta che Togashi annuncia a tutti i fan di essere tornato al lavoro. Infatti ha fatto esattamente così quando ha informato tutti del suo ritorno dopo una pausa decisamente più lunga, ossia quattro anni. Quindi il fatto che siano trascorsi solo 7 mesi, fa capire che il mangaka è tornato molto tempo prima in forma.

Hunter x Hunter era tornato in pausa a dicembre dell’anno scorso, annunciata con un messaggio che informava ai fan del fatto che il mangaka si sarebbe fermato dopo la pubblicazione del capitolo 400, senza riportare una data di ritorno. Ora che c’è l’annuncio del ritorno di Togashi sul manga, bisogna attendere ulteriori informazioni sulla modalità di pubblicazione del manga.

Ricordiamo infatti che sempre durante l’annuncio della nuova pausa di Hunter x Hunter, l’editoriale affermava che la serie avrebbe proseguito a essere pubblicata in un formato non settimanale per dare priorità alle condizioni di salute di Togashi. Questo sarebbe stata la modalità di lavoro fino al completamento della serie.

Chiaramente non resta che rimanere aggiornati per capire meglio in che modo si svilupperà la pubblicazione dei capitoli del manga shonen. Hunter x Hunter ha debuttato sul settimanale Weekly Shōnen Jump dal 1998 e successivamente la casa editrice Shūeisha ha raccolto i capitolo in volumi tankōbon, pubblicati a partire dal 4 giugno 1998. Le vicende ruotano attorno al protagonista Gon Freecss, un giovane ragazzo che vuole diventare un hunter per seguire le orme del padre. Gli hunter sono figure prestigiose all’interno della società e per diventarlo occorre superare un singolare e durissimo esame. In questa occasione Gon incontrerà molti altri aspiranti hunter e con alcuni di loro, in particolare con Leorio, Kurapika e Killua, stringerà un forte legame di amicizia che proseguirà anche dopo l’esame.