Dragon Ball Daima: svelati i primi design dei personaggi

Dragon Ball Daima è stato annunciato in occasione dell’atteso comic con di New York di quest’anno. E questo rappresenta un nuovo progetto che dimostra coinvolgerà tutti i fan in un un’era completamente nuova per la serie shonen. Una delle particolarità di Dragon Ball Daima è che tutti i personaggi torneranno bambini e con il presente articolo vogliamo concentrarci sul primo design che riguarda proprio il protagonista, Son Goku.

Questa nuova serie anime sarà radicalmente diversa da quanto tutti i fan si sarebbero mai aspettati di vedere. Scritto da Akira Toriyama in persona, questa sarà una nuova storia mai vista nel manga o nell’anime, anche se non è la prima volta che Goku torna bambino. L’annuncio di Daima è arrivato insieme al primo trailer ufficiale, e in seguito il mangaka ha rivelato che una sorta di magia trasformerà ancora una volta i Guerrieri Z e le loro famiglie in bambini.

Questo include design rielaborati per ciascuno di loro. E quindi vogliamo concentrarci proprio su Goku che come già successo in Dragon Ball GT, ritorna bambino. L’aggiornamento del primo design ufficiale di Goku in Dragon Ball Daima arriva dalla pagina X dell’insider DbsHype. Di seguito il contenuto:

Goku Visual and Toriyama full message in HQ Daima begins: Fall 2024 pic.twitter.com/lGckWWVcbS — Hype (@DbsHype) October 13, 2023

Dragon Ball Daima è una nuovissima serie anime del franchise di Toriyama, ed è attualmente in lavorazione. Il suo rilascio è previsto per autunno 2024. Non c’è ancora una data di uscita concreta per Daima, ma farà parte dei festeggiamenti del 40° anniversario del manga scritto e disegnato da Akira Toriyama. Quello che entusiasma particolarmente i fan, è il pieno coinvolgimento di Toriyama nel nuovo progetto anime. E recentemente abbiamo anche riportato le sue parole circa quello che Daima ha in serbo per tutti gli appassionati.

Si tratta di una breve sinossi, che vede Goku e i suoi amici diventare piccoli a causa di una cospirazione. Quindi per sistemare le cose, inizierà per loro una nuova avventura in un nuovo mondo, ricco di misteri. Un’altra novità di questo progetto anime è il ritorno del bastone magico che Goku riutilizzerà per compensare le sue dimensioni minuscole. E infatti lo si può vedere nel design sopra condiviso di Goku.

A dire la sua ci ha pensato anche Masaki Nozawa, la famosa doppiatrice del Saiyan. Lei trova il suo personaggio che l’ha resa iconica in tutto il mondo Goku “adorabile e meraviglioso”. Sono tante le domande che i fan si pongono su Dragon Ball Daima, ma per il momento bisognerà aspettare.

Fonte – Comicbook