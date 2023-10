Tra le uscite targate Panini Comics del 19 ottobre 2023 si segnala, in occasione della presenza di Garth Ennis come ospite a Lucca Comics & Games 2023, la ristampa dei primi tre volumi dell’edizione deluxe di The Boys.

Inoltre, proprio quando si moltiplicano le notizie sul prossimo reboot cinematografico, torna anche l’Omnibus di Kick-Ass, mentre si conclude Snow Angels di Jeff Lemire e Jock.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 19 ottobre 2023.

Le uscite Panini Comics del 19 ottobre 2023

Star Wars: L’Alta Repubblica 8

Star Wars: L’Alta Repubblica 30

3,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic (2022) #8

Una Jedi giace morente sul deserto ghiacciato di Jedha e un’altra è scomparsa. Riusciranno Vildar Mac e Matthea Cathley a fuggire dall’assedio del bar dall’Illuminazione e salvare le loro compagne?

Il tutto mentre un Livellatore si muove nell’ombra affamato più che mai!

Snow Angels 2

21,00 €

Contiene: Snow Angels (2021) #5/10

Due degli autori più acclamati di questa generazione, Jeff Lemire e Jock, si uniscono per una saga di fantascienza ambientata in un mondo brutale e vincitrice dell’Eisner Award.

Milli e Mae sono nate e cresciute in mezzo al ghiaccio, una vita dura scandita dalle regole della Trincea.

Ma un viaggio intrapreso dalle due ragazze con il padre in occasione di un compleanno si trasforma in una tragica fuga dallo spietato Uomo delle Nevi.

La verità, compresa la natura dei divini Raggelati, si rivela molto diversa da quella in cui le sorelle hanno creduto fino a ora…

L’emozionante conclusione di una delle migliori opere a fumetti degli ultimi anni!

Kick-Ass Omnibus

80,00 €

Contiene: Kick-Ass (2008) #1/8, Kick-Ass 2 (2010) #1/7, Hit-Girl (2012) #1/5, Kick Ass 3 (2013) #1/8

Per la prima volta in un unico volume la saga completa di Kick-Ass, uno dei fumetti americani più venduti di tutti i tempi! Dave Lizewski è un ragazzo di sedici anni con una passione troppo accesa per i fumetti di super eroi. Tanto che decide di farsi il suo costume, iniziare un duro allenamento e diventare il primo giustiziere del mondo reale. Il problema è che questo è proprio il mondo reale e Dave è destinato a vedersela brutta. Molto brutta, considerando che si metterà contro la mafia di New York. L’unica speranza è che la coppia formata da Big Daddy e dalla letale Hit-Girl lo prenda sotto la propria ala.

The Boys Deluxe 1

Garth Ennis Celebration Variant

35,00 €

Contiene: The Boys (2006) #1/14

La ristampa dell’edizione deluxe con nuove copertine della serie di culto di Garth Ennis e Darick Robertson divenuta uno show di successo per gli Amazon Studios!

In un mondo dove i super eroi sono corrotti e abbietti tanto quanto i criminali che combattono, qualcuno deve metterli in riga. Sono i Boys, un gruppo di individui estremamente pericolosi che “vigilano sui vigilantes” per conto della CIA.

La brutale serie campione di vendite nella sua versione definitiva, colma di extra e con una storia breve inedita!

The Boys Deluxe 2

Garth Ennis Celebration Variant

38,00 €

Contiene: The Boys (2006) #15/30

Secondo volume per la ristampa dell’edizione deluxe con nuove copertine e colma di extra della serie culto firmata da Garth Ennis e Darick Robertson! In questo appuntamento, la storia segreta e maledetta della Vought American, la multinazionale che da sessant’anni gestisce i super eroi.

E poi ancora, i Boys contro i Sette e Piccolo Hughie fra le fila degli sfigatissimi G-Men!

The Boys Deluxe 3

Garth Ennis Celebration Variant

35,00 €

Contiene: The Boys (2006) #31/38

Terzo appuntamento con la ristampa della spregiudicata serie di Garth Ennis e Darick Robertson divenuta uno show di culto su Prime Video!

In questo volume scopriremo che cosa succede davvero durante un crossover, vedremo i Super andare a caccia dei Boys e scopriremo le origini di Latte Materno, del Francese e della Femmina della specie!

Dune: La fotografia

60,00 €

Contiene: Dune Part One: The Photography

Dall’epico film di fantascienza diretto da Denis Villeneuve e candidato all’Oscar, un prezioso volume scaturito dalla lente della fotografa e autrice Chiabella James. Evocativo e di grande impatto visivo, Dune: la fotografia porta il lettore direttamente nel cuore di una delle produzioni cinematografiche più emozionanti della storia recente del cinema, con un avvincente viaggio visivo tra panorami mozzafiato e fotografie inedite del cast.