Dragon Ball Super con la saga “Super Hero” ha introdotto le nuove forme di Gohan e Piccolo, senza dimenticare Cell Max, i Gamma e anche Dr. Hedo. L’ultimo capitolo pubblicato ha visto il figlio di Goku caricare un colpo speciale diretto verso il villain in questione, quindi nel capitolo 100 vedremo anche la sua fine, dato che sappiamo come va a finire il film da cui è tratta questa saga.

Visto che manga poco insieme alla fine di “Super Hero” molto probabilmente vedremo anche un accenno della prossima storia, anche se non abbiamo ancora nulla di ufficiale a proposito. Mancano davvero una manciata di scene/vignette prima della chiusura di questa saga, quindi oltre l’epilogo avremo un accenno delle prossime vicende.

Ovviamente non vogliamo dare per scontato che la prossima saga inizi a gennaio, anche perché spesso e volentieri dopo la conclusione di un arco narrativo, Shueisha si prende un attimo per racimolare le idee e riposarsi, dando anche un grande spazio di manovra agli autori di questa nuova serie di Dragon Ball.

Dragon Ball Super: quando sapremo di più sul prossimo arco narrativo?

Quindi dopo questo capitolo 100 non è detto che ci sarà subito una nuova saga, anche se dopo la pausa al centro di “Super” potrebbe esserci potenzialmente Black Freezer. Dopo l’inserimento delle nuove forme di Piccolo e Gohan, senza contare l’entrata in scena di Broly, i guerrieri Z sono pronti per fronteggiare una nuova minaccia, a quanto pare capace di sconfiggere in pochi colpi anche Goku e Vegeta.

L’arco narrativo “Super Hero” è stato molto discusso dal pubblico, anche perché non ha offerto sorprese, visto che alla fine è stata trasposta su carta la storia vista al cinema. Questo ha portato anche un abbassamento delle vendite in Giappone, anche se con la prossima saga anche i volumi potranno riprendersi.

