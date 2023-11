Dragon Ball Super: un personaggio debutta ufficialmente nel manga

Dragon Ball Super ha raggiunto il punto culminante nel manga disegnato da Toyotaro, che adatta gli eventi del film di Dragon Ball Super: Super Hero. E con il presente articolo vogliamo riportare che nel nuovo capitolo della serie ha finalmente debuttato la nuova trasformazione di Gohan, Gohan Beast!

Il manga di Dragon Ball Super è iniziato quest’anno con un adattamento completo degli eventi visti in Super Hero. Ma non è solo rimasto fedele al lungometraggio, visto che la versione del manga ha arricchito le vicende dei guerrieri Z con nuovi contenuti originali non presenti nel film. Con gli ultimi capitoli della serie, Dragon Ball Super sta ora attraversando il momento finale della lotta contro Cell Max.

I capitoli precedenti di Dragon Ball Super hanno introdotto completamente una delle grandi forme originali che i fan avrebbero voluto vedere di più in Dragon Ball Super: Super Hero con il debutto di Orange Piccolo, e ora è finalmente il momento per l’ultima delle grandi aggiunte quando Gohan si è rotto. attraverso un nuovo livello di potere e ha portato una nuova trasformazione nel manga poiché Gohan Beast è finalmente arrivato sulle pagine di Dragon Ball Super con il nuovo capitolo della serie mentre la lotta con Cell Max continua.

Il capitolo 99 del manga disegnato da Toyotaro ha proseguito la lotta contro Cell Max. E Orange Piccolo stava tenendo a bada il pericolo villain con grandi difficoltà fosse in grado di raggiungere le stesse dimensioni.

Piccolo rifiuta l’aiuto di Gohan durante il combattimento perché voleva che Gohan provasse a portare il suo potere su un nuovo livello. Infatti solo dopo che Piccolo subisce un colpo esplosivo letale da Cell Max, Gohan fa leva sulla sua rabbia fino a sbloccare la nuovissima forma di Gohan Beast. Il che ribalta immediatamente la situazione a favore del figlio di Goku.

Così Cell Max inizia a produrre un’esplosione enorme. Piccolo lo tiene fermo mentre Gohan Beast inizia a caricare a sua volta un attacco esplosivo. Grazie agli sforzi di tutti, Gohan riesce a caricare un speciale cannone e gli ultimi momenti del capitolo 99 vedono Gohan lanciare questo incredibile attacco contro Cell Max. A giudicare dalla narrazione degli eventi nel capitolo 99, la battaglia si è definitivamente conclusa. Quindi non resta che vedere se i prossimi capitoli concluderanno effettivamente o meno questo scontro.

Fonte – Comicbook