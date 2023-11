Sono usciti gli spoiler del capitolo 99 di Dragon Ball Super e a quanto pare ci troveremo nel bel mezzo di una grande battaglia, già vista all’interno del lungometraggio animato DBS: Suer Hero. Dopo la prima pagina diffusa con al centro Cell e Orange Piccolo, tramite @DbsHype ammiriamo le prime anticipazioni del manga tramite le classiche bozze, le cosiddette “draft”, che pongono al centro una battaglia davvero incredibile.

La nuova forma del namekkiano come sappiamo ha una stazza considerevole, capace di fronteggiare appunto la nuova versione del noto villain comparso all’interno del manga ormai molti anni fa. Dopo i Gamma e i “Saiyaman” è arrivato finalmente il momento delle nuove trasformazioni di Piccolo e Gohan, anche se quest’ultimo, almeno nelle bozze non ha sfoderato ancora tutta la sua potenza.

Anche se sappiamo tutti come si concluderà la battaglia, le anticipazioni non vogliono ancora rivelare alcuni dettagli, anche se come anticipato dal film omonimo, sarà Gohan a mettere fine alla battaglia, intanto che anche Piccolo si mette in mostra per alcuni momenti, come possiamo appunto vedere in calce, anzi, se guardiamo gli spoiler sarà il mentore di Gohan a essere al centro di Dragon Ball Super 99:

Dragon Ball Super 99: Orange Piccolo vs Cell Max, l’ardua battaglia al centro del capitolo

Dragon Ball Super Chapter 99 Drafts (1/2) pic.twitter.com/f1ctIYGfmP — Hype (@DbsHype) November 14, 2023

La battaglia, come vedete in alto sembra veramente accesa e anche Cell subisce parte del nuovo potere di Piccolo, che tramite le Sfere del Drago ha sbloccato un potenziale nascosto, con Gohan ormai in grado ancora una volte di superare la potenza di Goku e Vegeta, ponendosi ancora una volta come il Saiyan più potente di tutto Dragon Ball, e con questo concetto “In canna” non vediamo l’ora di sapere cosa avrà in mente in manga per quanto riguarda il prossimo arco narrativo. Dragon Ball Super 99 è previsto su Manga Plus il 20 novembre alle ore 16:00.

Fonte Twitter