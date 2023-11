Dragon Ball Super: prime anticipazioni del capitolo 99

Il manga di Dragon Ball Super si avvicina sempre di più al momento culminante dell’arco narrativo intitolato Super Hero. E con il presente articolo vogliamo riportare le prime anticipazioni del prossimo capitolo in arrivo. Al momento tutti fan della serie nata dalla mente di Akira Toriyama sono molto entusiasti. Questo perché recentemente è stato annunciato un nuovo progetto anime che farà il suo debutto nell’autunno dell’anno prossimo. Si tratta del nuovo anime originale intitolato Dragon Ball Daima. In questo modo, Goku e gli altri Guerrieri Z torneranno sul piccolo schermo dopo ben cinque anni dall’ultimo episodio dell’arco del Torneo del Potere. La serie Super al momento continua ad adattare nel manga gli eventi dell’ultimo film. E i fan sono curiosi di vedere cosa potrebbe accadere in seguito.

Il manga di Dragon Ball Super ha raggiunto l’apice della lotta contro Cell Max dato che l’ultimo capitolo ha visto Orange Piccolo raggiungere delle dimensioni enormi per affrontare il gigantesco nemico. Ma è chiaro che tutti i suoi sforzi non sono abbastanza. Con il prossimo capitolo della serie in uscita, il franchise shonen più famoso di sempre ha condiviso i primi sketch del capitolo 99 del manga. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina X dell’insider DbsHype. Di seguito il contenuto:

Dragon Ball Super Chapter 99 first draft.

More coming tomorrow pic.twitter.com/L9qhRvwx7t — Hype (@DbsHype) November 13, 2023

Il capitolo 99 di Dragon Ball Super 99 sarà disponibile per la lettura dal 20 novembre gratuitamente. Dal contenuto riportato, si può capire che il nuovo capitolo mostrerà un nuovo scontro tra Orange Piccolo e Cell Max. E sembra che il manga continui a rimanere fedele al combattimento finale visto nel film Dragon Ball Super: Super Hero. Chiaramente non si può dire con certezza, visto che il manga disegnato da Toyotaro ha presentato delle differenze o contenuti originali rispetto al film.

Mentre il manga continua a farsi strada attraverso l’arco cinematografico di Super Hero, non passerà molto tempo prima di poter vedere nuovi eventi legati agli archi futuri. Non è ancora stato rivelato quale potrebbe essere il prossimo arco narrativo della serie, ma dopo la conclusione di Super Hero, ci potrebbero essere contenuti originali. Quello che sperano i fan è di capire come il manga riporterà Freezer al centro degli eventi.

