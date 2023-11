Yu Yu Hakusho: quali cambiamenti presenterà il live-action dell’anime?

Yu Yu Hakusho è una delle serie shonen più amate di sempre scritta e disegnata da un’icona del mondo dei manga. Stiamo parlando di Yoshihiro Togashi, lo stesso mangaka di Hunter x Hunter. E manca poco al debutto dell’adattamento live-action di Yu Yu Hakusho su Netflix. Recentemente abbiamo riportato alcuni aggiornamenti, tra cui il primo trailer ufficiale. In base a quello che abbiamo visto, possiamo dire che il live-action presenterà alcuni grandi cambiamenti rispetto all’anime e al manga!

Quello di Yu Yu Hakusho sarà l’adattamento live-action di Netflix più recente ora in lavorazione. Le aspettative dei fan della serie di Togashi e in generale, avranno delle aspettative molto alte adesso, dopo il successo di One Piece. Il mondo dei live-action ha sempre sofferto grandi fallimenti e delusioni di aspettative. Nonostante il successo di One Piece, sono molte le domande su come Netflix presenterà il live-action di Yu Yu Hakusho, considerando che sia l’anime che il manga sono ancora amati dai fan.

Durante l’evento Geeked Week 2023 di Netflix di quest’anno, Yu Yu Hakusho ha rivelato il primo trailer dando la possibilità ai fan di vedere l’aspetto di ciascuno dei personaggi. Allo stesso tempo, il trailer ha anticipato alcuni grandi cambiamenti per come si svolgeranno gli eventi nel live-action. Uno di questi riguarda l’introduzione del Team Toguro, che si vedrà molto prima del previsto.

Il primo trailer del live-action di Yu Yu Hakusho mostra alcuni dettagli dell’arco iniziale di Spirit Detective con il protagonista Yusuke Urameshi, che reagisce alla sua morte e si dirige nel mondo degli spiriti prima di tornare in vita. Ma i grandi cambiamenti anticipati dal trailer sembrano interessare l’ordine e la velocità di ciò che accadrà dopo. Il live-action potrebbe potenzialmente saltare personaggi come Rando e alcune dinamiche potrebbero cambiare, come l’allenamento di Yusuke con Genkai. Ma la missione finale di questo arco narrativo potrebbe essere il cambiamento più probabile.

La missione finale dell’arco di Spirit Detective vede Yusuke e Kuwabara salvare Yukina, e la si vede nel trailer. In questa fase del manga, i due combattono per la prima volta contro i fratelli Toguro, ma nel live-action sembra diverso. Non solo Hiei e Kurama sono coinvolti in questo combattimento, ma lo è anche il resto del Team Toguro, e quindi ci sono Bui e Karasu.

