L’Attacco dei Giganti: un Easter Egg chiarisce la morte di un personaggio

L’Attacco dei Giganti è una delle serie shonen più toccanti ed emozionanti dell’ultima decade. Molti saranno i fan che concorderanno con questa affermazione, in quanto basta ripensare a tutti i momenti sconvolgenti che hanno segnato chiunque in un modo o nell’altro. Per oltre un decennio, l’anime ha saputo emozionare i fan e lo ha fatto anche questo mese con l’episodio finale della serie. E con il presente articolo vogliamo approfondire una parte dei titoli di coda dell’episodio finale, per analizzare un dettaglio sugli amici di Eren ha commosso i fan.

Tutti sanno che Eren è nato e cresciuto con Armin e Mikasa al suo fianco. Il trio era quasi inseparabile sia bambini che da adulti. Da bambini, vedevamo spesso i tre correre e si dirigevano verso un albero fuori città con Eren in testa. Senza dubbio, Mikasa sarebbe arrivata subito dopo il giovane Jaeger e Armin avrebbe raggiunto i due amici per ultimo.

Il finale dell’anime contiene un Easter Egg, che è nascosto proprio dalla loro corsa verso l’albero. Infatti l’ordine di arrivo dei tre amici all’albero prediceva la morte dei tre personaggi. Eren è il primo a essere sepolto sotto l’albero, dopo essere stato decapitato da Mikasa per fermare la marcia dei colossali. I resti del giovane Jaeger giacciono sotto l’albero. Dopo una lunga vita, Mikasa raggiunge Eren alla fine dei suoi giorni. E secondo una scena post-credits, Armin ha continuato a vivere dopo Mikasa e tenendo a mente l’ordine di arrivo delle loro corse verso l’albero, muore per ultimo.

Dopotutto, vengono mostrate diverse inquadrature dell’albero al termine della guerra. All’inizio possiamo vedere Mikasa lì con Levi e i loro amici. Mentre gli anni passano e le persone muoiono, Mikasa rimane lì da sola finché non muore. Successivamente, si vede Armin invecchiato vicino all’albero mentre Paradis progredisce con il tempo. Si può anche notare la lapide di Mikasa dal punto di vista di Armin. Quindi anche il migliore amico di Eren sarà collocato vicino all’albero.

Dopo tutto questo tempo, l’Attacco dei Giganti ha saputo far piangere i fan. E proprio come quando erano piccoli, Eren e i suoi amici hanno raggiunto l’albero da adulti, ed è lì che trascorreranno l’eternità.

Fonte – Comicbook