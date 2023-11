One Piece: data di uscita e sinossi dell’episodio 1083

L’anime di One Piece ha finalmente raggiunto le fasi finali dell’arco narrativo di Wano. Dopo la conclusione dello scontro tra Rufy e Kaido, ora i Cappelli di Paglia si stanno preparando a lasciare le coste dell’isola chiusa anche sul piccolo schermo. Infatti con il presente articolo vogliamo riportare la data di uscita e la sinossi dell’episodio 1083.

Dalla fine delle vicende di Wano, Oda si è concentrato moltissimo nel narrare la situazione degli altri mari e nel resto del mondo mentre Rufy e la sua ciurma erano impegnati a rovesciare l’impero tiranno di Kaido e Big Mom su Wano. Ci saranno alcuni grandi sviluppi che verranno esplorati ulteriormente solo con l’inizio della Saga Finale. E presto l’anime darà il via a tutto con i suoi prossimi episodi.

Rufy e gli altri sono pronti a lasciare Wano dopo essersi ripresi dal combattimento e aver festeggiato la loro grande vittoria, ed è ora di tornare in mare. Con Rufy che diventa ufficialmente un nuovo Imperatore del Mare, ci sono domande riguardanti l’altro nuovo Imperatore incoronato, Buggy, poiché i fan vorranno sicuramente sapere come è arrivato a un tale grado. Fortunatamente, questo sembra essere il focus del promo di One Piece Episode 1083 che puoi controllare qui sotto.

L’episodio 1083 di One Piece si intitola “Il mondo che va avanti! Una nuova organizzazione, la Cross Guild” e a seguire sarà possibile leggere la sinossi:

“Con Rufy che diventa un imperatore del mare, notizie sorprendenti hanno iniziato a scuotere il mondo! Sono le più brutali e peggiori del mondo. E colui che ha causato problemi sconvolgenti che mettono a repentaglio la Marina, ritorna insieme agli ex membri della Flotta dei Sette. Si tratta del pirata naso rosso!“. Come si può capire, i fan potranno vedere sul piccolo schermo il ritorno di uno dei pirati più bizzarri di sempre. Stiamo parlando di Buggy il Clown, che è riuscito a diventare in qualche modo Imperatore del Mare insieme a Rufy.

L’episodio 1083 di One Piece farà il suo debutto sul piccolo schermo in Giappone domenica 12 novembre. Sarà disponibile per lo streaming su Crunchyroll con i sottotitoli in italiano.

Fonte – Comicbook