La nuova puntata di Jujutsu Kaisen ha messo al centro di nuovo il Re delle Maledizioni. Dopo la lotta tra Yuji e Choso Sukuna è riuscito a prendersi nuovamente il controllo del corpo di Itadori, seminando fin da subito morte e distruzione sul suo cammino, rivelando anche alcune abilità davvero micidiali e pericolose.

Torna nuovamente il concetto delle “dita” di Sukuna, dopo che Yuji è stato “condannato” a morire anche lui per eliminare il re, visto che quest’ultimo sta usando il corpo di Itadori come recipiente. Ora nell’ultima puntata trasmessa Sukuna è stato riportato all’interno della storia principale con un dito fatto ingerire a Yuji da due ragazze che erano state salvate da Geto in precedenza: il Re delle Maledizioni viene resuscitato durante l’arco dell’incidente di Shibuya, proprio mentre arriva Jogo.

Dopo il suggellamento di Gojo, il ritorno di Toji, lo scontro tra Choso e Yuji, insieme a tanto altro, il ritorno di Sukuna potrebbe essere la ciliegina sulla torta di questo arco narrativo, che da come avrete capito si sta rivelando davvero uno spettacolo. Le ragazze che vedete nella clip in calce erano Nanako e Mimiko, due ragazze salvate da Geto proprio per la loro capacità di sfruttare l’energia maledetta.

Jujutsu Kaisen: la seconda stagione mostra le terribili abilità di Sukuna

Il traguardo principale di Suguru è stato quello di eliminare tutti gli individui ritenuti più “normali”, tentando di cancellare le maledizioni dalla mappa, dimostrandosi come obiettivo simile a quello di chi sta pilotando il suo cadavere. Le sorelle Hasaba cercano di vendicarsi della creatura che ora è nel corpo di Geto, ma da come potete immaginare hanno deciso di gestire la cosa in maniera piuttosto sbagliata, resuscitando Sukuna senza aver modo di contrastarlo.

Ora che Sukuna è tornato abbiamo un nuovo apice di questo arco narrativo, che si sta rivelando davvero una perla animata: voi cosa ne pensate?

Fonte Comic Book