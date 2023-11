Il Re delle Maledizioni è tornato nell’adattamento anime di Jujutsu Kaisen e lo ha fatto in modo brutale. Per essere più chiari, tornando in azione ha portato con se una scia di morte. Dopo la brutale battaglia tra Yuji Itadori e Choso, manipolatore del sangue, Sukuna ha ritrovato il controllo del corpo del protagonista che ha mangiato le dita della maledizione. Con il tanto atteso ritorno di Sukuna, alcuni grandi personaggi purtroppo hanno dovuto capire che di fronte a loro avevano un avversario di una categoria completamente diversa.

Uno degli obiettivi più duri che Yuji Itadori deve riuscire a conseguire è quello di recuperare le dita di Sukuna. Fatto questo, Yuji deve ingerire tutte le dita che vengono trovate. Dopo aver fatto questo, la mossa finale sarebbe quella di eliminare lo studente per uccidere anche Sukuna. Ma chiaramente non sarà così semplice visto che Sukuna è tornato in vita durante l’arco dell’incidente di Shibuya. L’arco narrativo attualmente in corso ha già rivelato momenti chiave, ma è chiaro che il ritorno di Sukuna non ha eguali. E con il presente articolo vogliamo riportare che l’episodio 15 ha visto la morte di due personaggi: Nanako e Mimiko.

Queste erano due ragazze salvate da Geto proprio per la loro capacità di sfruttare l’energia maledetta. Gli obiettivi di Suguru erano quelli di eliminare tutti coloro che sono “normali” nel tentativo di cancellare le maledizioni. Le sorelle Hasaba cercano vendetta contro la creatura che ora si trova nel corpo di Geto, ma scelgono il metodo sbagliato per vendicarsi.

L’arco narrativo dell’incidente di Shibuya ha ancora alcuni episodi davanti a sé e momenti ancora più sconcertanti in arrivo. Con Gojo ancora rinchiuso nel Regno della Prigione, le cose si fanno molto serie, impegnative e dure per gli studenti dell’Istituto di Arti Occulte di Tokyo. In particolar modo adesso, visto che è tornato Sukuna.

Sempre Sukuna si è rivelato il vero villain e quindi il nemico da battere. Basti pensare che nel manga di Jujutsu Kaisen si è tenuto lo scontro tra la maledizione e Geto. Nonostante inizialmente lo stregone avesse il controllo in apparenza schiacciante, alla fine a cadere è stato Gojo.

