L’Attacco dei Giganti: qual è la missione di Armin dopo la guerra?

L’anime de L’Attacco dei Giganti è ufficialmente giunto al termine con l’uscita dell’episodio finale dieci anni dopo il suo debutto ufficiale sul piccolo schermo. E tra le tante vicende presentate nel grande finale, con il presente articolo vogliamo riportare che gli ultimi momenti hanno anticipato quale sarà la missione di Armin Arlert dopo la guerra finale contro Eren Yeager! Dopo che la prima parte del finale della serie ha debuttato all’inizio di quest’anno, l’episodio finale ha visto la conclusione della lotta contro Eren per il bene dell’umanità. Ma quando tutto termina, si scopre che Eren in realtà aveva dei piani per Armin e gli altri dopo la fine dell’orrore.

La seconda parte della terza parte della quarta stagione finale de l’Attacco dei Giganti ha rivelato che Eren aveva contattato segretamente Armin, Mikasa e il resto dei suoi amici prima di dare inizio a tutto. Ma nessuno di loro ricordava nulla perché aveva usato il suo potere per far dimenticare ogni conversazione. Infatti avrebbero ricordato tutto solo quando tutto sarebbe finito. E attraverso queste conversazioni ad Armin viene assegnato il compito di diventare un mediatore di pace, in qualità di Eldiano che aveva aiutato a fermare la guerra.

L’episodio finale della serie quindi, rivela che Armin, insieme agli ultimi sopravvissuti dell’umanità che aveva combattuto Eren, stanno tornando a Paradis tre anni dopo il conflitto. Da allora, gli Yeageristi salgono al potere e diventano ancora più influenti, mentre si preparavano ad affrontare il mondo esterno. C’è il timore che i paesi esterni possano reagire, e Armin e gli altri vengono inviati lì per contribuire a promuovere la pace con le nazioni alleate all’esterno.

Ciò suggerisce che il lavoro per Armin sia tutt’altro che finito. Questo perché, sebbene sia uno degli “eroi” che ha contribuito a porre fine alla guerra, non è detto che non ci siano altri conflitti. Di conseguenza c’è bisogno di qualcuno che lavori mantenere viva la pace ed evitare che si verifichi uno scenario come il genocidio provocato da Eren. Ma è un futuro tetro poiché, anche se non ci sono rischi imminenti di una guerra fisica, si tratta comunque di combattere, anche se in un modo differente.

Fonte – Comicbook