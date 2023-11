L’Attacco dei Giganti: il gran finale manda in tilt i servizi streaming

L’Attacco dei Giganti è tornato sul piccolo schermo in Giappone il 4 novembre con il suo attesissimo episodio finale. Questo non ha solo determinato la conclusione della serie anime in generale dopo 10 anni dal suo debutto ufficiale. Infatti con il presente articolo vogliamo riportare che l’episodio conclusivo ha mandato in tilt i servizi streaming nel Paese del Sol Levante.

Chiaramente il gran finale de L’Attacco dei Giganti ha debuttato su Crunchyroll, e il servizio streaming stesso ha rilasciato un aggiornamento sui diversi problemi che ha riscontrato. Lo ha fatto rilasciando un messaggio su X (Twitter) dichiarando quanto segue:

“Il nostro sito sta riscontrando problemi intermittenti, ma stiamo lavorando duramente per risolvere le cose rapidamente. Apprezziamo davvero la tua pazienza!”

L’episodio finale de L’Attacco dei Giganti è ora disponibile in tutto il mondo. Ma come spesso accade quando si tratta di un evento così tanto atteso in tutto il mondo, i siti web tendono a bloccarsi. Questo è dovuto all’elevato numero di fan e appassionati che si sono riversati in massa per vedere l’episodio appena uscito. Il finale di L’Attacco dei Giganti era senza dubbio una delle première più attese dell’anno in generale. Ha seguito il rilascio della prima parte andata in onda all’inizio di quest’anno. E chiaramente tutti erano curiosi di vedere come MAPPA avrebbe adattato uno dei momenti più iconici e delicati della serie. Con così tanti fan in tutto il mondo che aspettano di vederlo, non sorprende vedere che questo affollamento abbia sovraccaricato alcuni sistemi con la loro domanda.

La stagione finale di Attack on Titan – The Final Chapters Special 2 ha ufficialmente debuttato in Giappone il 4 novembre. Ma era disponibile anche in Nord America, America Centrale, Sud America, Europa, Africa, Oceania, Medio Oriente su Crunchyroll. Questo piccolo imprevisto ha però suscitato lamentele e quindi il disappunto generale da parte di tutti i fan che aspettavano da tanto questo momento. Molti trovano inammissibile una situazione come questa, proprio perché si tratta di un evento atteso e di spessore mondiale.

