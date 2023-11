One Piece 1097: Oda rivela le origini dell’Armata Rivoluzionaria

One Piece è tornato con un nuovo capitolo del manga, con Eiichiro Oda che sta proseguendo la narrazione degli eventi nella saga conclusiva del manga. Gli ultimi capitoli hanno rivelato diverse novità e aggiornamenti legati al Governo Mondiale e al grande incidente che ha sempre cercato di nascondere per secoli. L’approfondimento di questo evento è passato per due flashback che hanno visto Kuma al centro della narrazione.

kuma nasce circondato dall’amore dei suoi genitori, ma per via di suo padre che discende dai Bucanieri, tutta la famiglia subisce la persecuzione del Governo Mondiale e dei Draghi Celesti che li catturano fino a renderli schiavi. Durante i primi anni di vita, Kuma vive da schiavo e durante questa fase infernale, incontra due individui sconosciuti, entrambi nella sua stessa condizione di vita.

Stiamo parlando di Ivankov e di Ginny, che insieme studiano un piano per evadere dall’isola che era diventata teatro della caccia ai nativi organizzata dal Governo Mondiale, God Valley. Tutti i fan sanno benissimo chi sia Ivankov e del legame che c’è tra lui e Kuma. Infatti entrambi fanno parte dell’Armata Rivoluzionaria guidata da Dragon. E con il presente articolo vogliamo riportare le origini dell’Armata Rivoluzionaria, che Oda ha rivelato nel capitolo 1087 di One Piece.

Nulla è più importante per Kuma della libertà. Ed è una condizione sacrosanta per chi ha vissuto come schiavo fin dai primi anni di vita. Dopo essersi salvati, Kuma, Jinny e Ivankov arrivano nel Regno di Sorbet, e poco dopo Ivankov prende il mare. Kuma vuole sempre e solo aiutare il prossimo e segue da vicino gli eventi di un’organizzazione chiamata Freedom Fighters (Guerrieri della Libertà). Si scopre che si trattava della formazione originale di quella che sarebbe poi diventata nota in tutto il mondo come Armata Rivoluzionaria.

Kuma desiderava incontrare Dragon, per il quale provava profonda stima e l’occasione non si è fatta attendere. Infatti il Re di Sorbet aveva diviso in due parti: quella del nord da quella del sud. La ragione di questa scelta era legata al tributo divino che il Regno doveva al Governo Mondiale. In questo modo il Re si sarebbe liberato di coloro che non potevano pagare il tributo.

E in questa fase delicata giungono a Sorbet i Freedom Fighters, che hanno costretto al Re di abbandonare il Regno evitando un grande disastro. Da questo momento Kuma e Ginny si uniscono a Dragon e Ivankov, dando vita all’Armata Rivoluzionaria.