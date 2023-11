Deadendia – La prova dell’osservatore | Recensione

Alfredo Paniconi 2023-11-14T07:00:58+01:00 Un graphic novel fresco, divertente e dirompente. Senza però rinunciare alla profondità e all’attualità delle tematiche Testi: Hamish Steele Disegni: Hamish Steele Traduzione: Alessandro Vincenzi Casa Editrice: Franco Cosimo Panini Genere: Avventura/Horror Fascia di età: dagli 11 anni Pagine: 220 pp. Formato: 17×22 cm, Brossurato Uscita: Maggio 2022 Prezzo: 19 €

Da bambini andare al luna park era uno dei momenti più belli e divertenti che si potesse vivere. Non sempre i genitori ci accontentavano perché molte attrazioni avevano dei limiti di età ed erano anche un po’ pericolose. Mai pericolose come quelle vissute all’interno del parco giochi del fumetto di cui vi andremo a parlare oggi. In Deadendia – La prova dell’osservatore l’avventura è proprio all’interno di un luna park davvero molto particolare. Questo fumetto è scritto e disegnato da Hamish Steele, tradotto da Alessandro Vincenzi e pubblicato da Franco Cosimo Panini nel maggio 2022. Il titolo originale del libro è Deadendia: The watcher’s test, pubblicato da Nobrow Press nel luglio 2018.

La storia ha come protagonisti Norma, una ragazza che lavora come guida per l’attrazione Dead End all’interno del parco divertimenti di Pollywood. Poi c’è Barney, costretto a scappare di casa perché trans, che viene fatto assumere come inserviente da Norma. Insieme al suo cane Pussley, vive di nascosto nella casa stregata del parco. Tutto filerebbe quasi liscio, se non fosse che all’interno di questa attrazione ci sia un portale dell’inferno, custodito da un demone guardiano, Courtney. La situazione inizia a precipitare quando un demone si impossessa del cane Pussley e il povero animale inizia quindi a parlare. Inizia quindi l’avventura, con i ragazzi alle prese con mille peripezie dove scopriranno fantasmi, strane entità e anche i loro sentimenti e identità.

Testi, disegni e cura editoriale

Hamish Steele è un famoso fumettista, illustratore e direttore dell’animazione. Nella sua carriera ha lavorato per tantissimi studi di produzione di cartoni animati, tra cui Netflix, Nickelodeon e Random House. Lo stile narrativo e dei disegni che adotta è quello dei cartoni, essendo lui autore di diverse produzioni. Per quanto riguarda la scrittura da lui adottata è veloce e mai pesante. Vengono affrontate anche tematiche importanti ma in modo né superficiale, né penoso. Riuscendo quindi a trasmettere in maniera efficace tutti quei sentimenti e difficoltà che si presentano nel delicato passaggio dall’adolescenza all’età adulta.

Quindi troviamo la complessa psicologia dei protagonisti che fanno fronte a questa fase umana. Conosciamo le loro situazioni familiari, i loro sentimenti, il loro passato. Il tutto inserito in un mondo surreale fatto di demoni e fantasmi. A rendere leggero il tutto, uno stile di scrittura ironico con un dark humor sempre ben presente.

Dal punto di vista dei disegni, Hamish Steele fa un lavoro semplice ma di grande impatto. Con una linea morbida del tratto e una colorazione brillante e contemporanea. Anche se le tematiche trattate nel fumetto sono importanti e il genere abbia anche delle tinte horror, queste non stridono mai. Anzi, paradossalmente riescono a creare un’atmosfera leggera e divertente anche nelle situazioni più critiche e concitate della trama. Franco Cosimo Panini con questo graphic novel dedica una grande cura ad ogni dettaglio del volume. La copertina, sebbene sia brossurata, è resistente con dei bellissimi effetti di lucidezza e ruvidità sulla superfice. La carta scelta per le pagine interne è ruvida e porosa. Proprio grazie a questa caratteristica, conferisce alla stampa un effetto magnifico durante la lettura. Mantenedo anche una buona brillantezza e dei colori.

Conclusione – Deadendia: La prova dell’osservatore

Deadendia – La prova dell’osservatore è un graphic novel fresco e dirompente. In questo fumetto troviamo davvero moltissimi elementi. Si tratta infatti di una commedia horror a fumetti in cui sono collegate però tante tematiche attuali. Hamish Steele ha infatti concentrato all’interno del suo fumetto di tutto. Lasciando spazio anche al romanticismo, all’amicizia e all’inclusività. Il tutto con una graffiante satira alla cultura pop dei tempi moderni. Non troviamo quindi solo elementi horror, romantici e moderni, ma un grande calderone in cui il tema centrale è l’innovazione dei generi in chiave fumettistica.

In conclusione Deadendia – La prova dell’osservatore è un graphic novel consigliatissimo per i giovani che amano le storie a fumetti non convenzionali. La struttura narrativa del fumetto è stata sapientemente costruita per donare al lettore sempre qualcosa di nuovo, mai banale e scontato. I disegni e le colorazioni semplici e pulite arrivano in maniera al lettore. Si ha quindi una fruibilità e facilità di lettura immediate, perfettamente calzanti rispetto al tipo di prodotto. Anche la divisione negli otto capitoli di cui è composto il fumetto, rende la struttura semplice, lineare e ordinata. In modo da facilitare ancor di più la lettura, come se si trattasse delle puntate di una serie televisiva.